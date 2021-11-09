Хакерская группа заявляет, что нашла ключи шифрования, необходимые для разблокировки PS5

Группа взлома Fail0verflow объявлено в воскресенье вечером Он получил шифровальные «корневые ключи» для PlayStation 5, что является важным первым шагом в любых попытках разблокировать систему и позволить пользователям запускать самодельные программы.

Объявление включает Twitter рисунок Для того, что кажется расшифрованными файлами прошивки PS5, выделен код, указывающий на «безопасный загрузчик» системы. Анализ декодированной прошивки может позволить Fail0verflow (или другим хакерам) произвести обратный инжиниринг кода и создать специальную прошивку с возможностью загрузки домашнего программного обеспечения PS5 (подписанного теми же симметричными ключами, чтобы PS5 распознал его как подлинный).

Для извлечения системного программного обеспечения PS5 и установки альтернативы требуется некоторый тип эксплойта, который обеспечивает доступ для чтения и / или записи к обычно защищенному ядру PS5. Сообщение Fail0verflow не детализирует эксплойт, который использовала группа, но в твите говорится, что ключи были «получены из программного обеспечения», что указывает на то, что ключи не нуждались в каких-либо изменениях в самом оборудовании.

отдельно в эти выходные, Знаменитый хакер PlayStation theFlow0 щебетать Скриншот Покажите опцию «Настройки патча» в центре обычного меню настроек PS5. Как новостной сайт по взлому консолей Wololo объяснять, эта настройка коррекции была Ранее можно было увидеть только при разработке оборудования.Графический интерфейс выглядит существенно иначе. Но твит TheFlow0, похоже, исходит из встроенной функции совместного использования PS5, что указывает на то, что он также использовал эксплойт для включения внутренних флагов, которые разблокируют режим на стандартных потребительских устройствах.

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сквирт 0 Добавлять На данный момент у него нет «планов раскрывать» свой эксплойт на PS5. В последние годы TheFlow0. Участвуйте в программах Sony bug bounty Вознаграждает ответственное обнаружение уязвимостей безопасности в оборудовании PlayStation.

История пиратства

Объявление Fail0verflow на выходных было сделано почти через 11 лет после выпуска. объявить Он раскрыл секретные ключи PlayStation 3, воспользовавшись ошибочной реализацией шифрования со стороны Sony. Sony позже Подать иск против участников группы Потому что было сказано обойти безопасность системы. Хакер Джордж «GeoHot» Хотц Самостоятельно узнавать ту же информацию и Опубликуйте актуальный ключ на своем веб-сайте (случай поселились позже). Еще в 2013 году Fail0verflow Написал сообщение в блоге Это говорит о том, что мы «возможно достигли точки, когда пиво на закрытых игровых консолях перестало быть привлекательным» отчасти благодаря «реальной угрозе судебного разбирательства» и тому факту, что «игровые хакеры не просто станут крупными пользователями результатов эти усилия, но подавляющее большинство (не потому, что пиратов больше, а потому, что пивоваров меньше) ». Но в 2018 году Fail0verflow была одной из многих хакерских групп. Откройте для себя «несравненную» эксплуатацию Разрешить запуск неподписанного кода на Nintendo Switch.

Еще неизвестно, когда и когда эксплойты, подобные PS5, станут общедоступными и смогут ли их временно прерываться посредством обновлений прошивки. Как это было в прошлом.