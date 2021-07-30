Хачанов вышел на матч за золотую медаль Олимпийских игр по теннису

Токио (AFP) – Карен Хачанов участвует в матче за золотые медали по теннису на Олимпийских играх в Токио.

В пятницу россиянин, получивший 25-е место, обыграл испанца Пабло Каррено Буста 6-3 6-3 и вышел в самый крупный финал в своей карьере.

Соперником Хачанова за золотую медаль будет либо Новак Джокович, либо Александр Зверев из Германии, который затем сыграет еще один влажный, но пасмурный день на теннисном корте Ариака.

Хачанов сыграл три сета в трех из четырех своих предыдущих матчей в Токио, но не показал признаков усталости против Карино Буста, который накануне нокаутировал Даниила Медведева вторым сеяным.

На радостях Хачанов высоко в воздух выстрелил мячом, который упал на раздвижную крышу стадиона.

Хачанов выбыл из четвертьфинала Уимблдона.

Позже состоится матч за золото Хорватии в мужском парном разряде с участием топ-пары Никола Миктича и Мате Павича против Марина Чилича и Ивана Додига.

Также Джокович снова играл с сербской партнершей Ниной Стоянович в полуфинале смешанного парного разряда против российского дуэта Елены Весниной и Аслана Карацева.

Первой медалью в соревнованиях по теннису стали новозеландские команды Маркус Даниэль и Майкл Венус, которые взяли бронзу в мужском парном разряде, победив Остина Краесека и Теннис Сандгрен над США 7-6 (3), 6-2.

Даниэль и Венера стали первыми игроками из Новой Зеландии, выигравшими медаль в теннисе с 1912 года, когда Энтони Уилдинг взял бронзу в одиночном разряде, представляя Австралию.

Уилдинг, единственный чемпион Новой Зеландии в одиночном разряде с шестью титулами, был убит во время Первой мировой войны в 1915 году в возрасте 31 года.

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