Хлопок смягчает луч наверху команды global strike

Генерал Энтони Дж. Коттон стал его четвертой звездой и принял на себя командование глобальным воздушным ударом 27 августа, пообещав укрепить позиции ВВС в ядерной триаде посредством «серьезного перехода», имея в виду как столь необходимую модернизацию, так и усиление стратегической конкуренции.

Коттон, профессиональный офицер по ракетам и космонавтике, сослался на растущие угрозы со стороны России и Китая, явно сославшись на сообщения о том, что Китай добавил несколько шахт межконтинентальных баллистических ракет и что Президент России Владимир Путин утверждает, что модернизировал 80 процентов ядерного арсенала своей страны.

Но Коттон также отметил проблемы, стоящие перед ядерным проектом ВВС, сославшись на такие модернизации, как наземная система стратегического сдерживания и система вооружений большой дальности, на разработку каждой из которых уйдет около десяти лет. «Нам нужно блестяще провести модернизацию ядерного портфеля», – сказал Коттон. «Нам нужны гибкие технологии, встроенные в наши системы, готовые адаптироваться к вызовам будущего. Нам также необходимо поддерживать нашу нынешнюю мощь и поддерживать ее работоспособность и готовность до тех пор, пока не появятся замены».

AFGSC должен ответить на звонок Призыв «ускорить изменение или потерюОзвучивает начальник штаба генерал Чарльз К. Браун-младший.

Коттон принял командование AFGSC после почти двух лет работы его заместителем под руководством генерала Тимоти М. кто вышел на пенсию в июле Он официально передал бразды правления 27 августа.

«Тони, я не мог и мечтать о лучшем парне», – сказал Рэй. «Нам никогда не приходилось быть президентом и заместителем, мы были просто двумя старшими руководителями, пытающимися все сгладить. Я не мог просить лучшего собеседника, лучшего товарища по команде, чтобы говорить на стратегическом уровне.… В наших разговорах это была мгновенная связь ».

Рэй сказал, что Китай и Россия, которые Рэй называл «драконом» и «медведем», представляют собой экзистенциальную угрозу, с которой Global Strike придется бороться долгие годы. «Мы вступаем в беспрецедентное время … которое, вероятно, поставит перед нами одну из самых сложных стратегических задач».

Браун, который председательствовал на церемонии повышения, непосредственно предшествующей смене командования, похвалил руководство Рэя и Коттона, заявив, что они привили новаторскую и отзывчивую культуру в Global Strike Command.

«Есть некоторые вещи, которые ВВС никогда не могут сделать неправильно. Обеспечение безопасности, защищенности и надежности двух третей ядерной триады нашей страны – это двоякая задача. Мы никогда не должны терпеть неудачу», – сказал Браун, поэтому генерал Коттон это идеальный выбор, чтобы вдохновить и вести это руководство в будущее. На протяжении всей карьеры Тони он демонстрировал великое видение, смелость и лидерство ».

Помимо того, что он был заместителем командующего, Коттон ранее командовал 20-м военно-воздушным флотом, 45-м космическим и 341-м ракетным крылом. С 2018 по 2019 год он также был командующим и президентом Воздушного университета.

27 августа Коттон сказал, что этот период командования 20-м военно-воздушным флотом был для него особенно значимым, поскольку его отец служил в тех же военно-воздушных силах на протяжении всей своей карьеры в ВВС.

«Он был моим самым большим героем, – сказал он, – и мне посчастливилось пойти по стопам этого командира, моего отца и старшего сержанта Джеймса Коттона».

Коттон – первый темнокожий командующий, возглавивший глобальный удар ВВС, и Один из немногих четырехзвездных черных генералов в истории ВВС.. Он признал, что 27 августа, заявив, что он «смиренно стоять на плечах таких икон», как генерал Бенджамин О’Дэвис-младший, первый действующий черный бригадный генерал, и генерал Дэниел «Чаппи» Джеймс-младший. All Black Four Stars, генерал Ллойд В. «Виге» Ньютон, генерал Лестер Л. Лайлс и генерал Ларри О. Спенсер, генерал Даррен В. МакДео и Браун, первый темнокожий начальник штаба. Каждый из них, сказал Коттон, а также предыдущие руководители штабов. Ларри Д. Уэлч и Кертис Э. Лемэй были вдохновителями в своей карьере.