Хорнер отмахнулся от пенальти Ф1 для Макса Ферстаппена

Титульные чемпионы Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон еще не выбрали четвертый силовой агрегат в этом сезоне, так как они получат штраф на стартовой решетке. А после травмирующего инцидента между дуэтом в Монце хозяин назначил голландцу перед Гран-при России трехместным пенальти за то, что он стал причиной аварии.

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А поскольку 23-летний футболист уже выполняет пенальти, похоже, что Ферстаппен будет использовать четвертый двигатель в Сочи. Однако босс Red Bull Кристиан Хорнер опроверг выбор нового силового агрегата для Макса Ферстаппена на Гран-при России.

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Это не так уж сложно из-за силы сопротивления: Кристиан Хорнер

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«Я смотрел результаты на Гран-при России, и в 2018 году Макс прошел от последнего к первому, прежде чем ему нужно было остановиться. В прошлом году мы заняли там второе место, но это трасса, которую мы никогда не выиграли». книги Кристиан Хорнер в своей колонке на сайте Red Bull. Формула-1 F1 – Гран-при Франции – Автодром Поль Рикар, Ле-Кастелле, Франция – 20 июня 2021 г. Макс Ферстаппен из Red Bull празднует с боссом команды Кристианом Хорнером после победы в гонке по пулу через REUTERS / Николаса Туката. «У нас тоже есть пенальти для Макса, но в Сочи это не так уж сложно из-за силы сопротивления на углу. Я с нетерпением жду этого и посмотрю, как мы прогрессируем», – сказал он. – заключил Хорнер.

Хорнер был впечатлен выступлением Макса Ферстаппена на Гран-при Голландии.

Гран-при Нидерландов возвращается в гоночный график после долгих 36 лет, проведенных в доме Макса Ферстаппена, Нидерланды. Голландец продемонстрировал отличную игру и обеспечил свою седьмую победу в сезоне на своем собственном дворе. Между тем, Кристиан Хорнер был глубоко впечатлен выступлением своего звездного пилота на Гран-при Голландии.

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«Я должен сказать, то, как Макс справился с этим, было исключительным. Стоит помнить, что, хотя он был в Формуле-1 в течение семи сезонов, ему все еще только 23 года. Он держал голову и не позволял давить повод добраться до него “. Книги Хорнера.