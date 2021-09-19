Хорнер отмахнулся от пенальти Ф1 для Макса Ферстаппена

Титульные чемпионы Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон еще не выбрали четвертый силовой агрегат в этом сезоне, так как они получат штраф на стартовой решетке. А после травмирующего инцидента между дуэтом в Монце хозяин назначил голландцу перед Гран-при России трехместным пенальти за то, что он стал причиной аварии.
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А поскольку 23-летний футболист уже выполняет пенальти, похоже, что Ферстаппен будет использовать четвертый двигатель в Сочи. Однако босс Red Bull Кристиан Хорнер опроверг выбор нового силового агрегата для Макса Ферстаппена на Гран-при России.
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Это не так уж сложно из-за силы сопротивления: Кристиан Хорнер
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«У нас тоже есть пенальти для Макса, но в Сочи это не так уж сложно из-за силы сопротивления на углу. Я с нетерпением жду этого и посмотрю, как мы прогрессируем», – сказал он. – заключил Хорнер.
Хорнер был впечатлен выступлением Макса Ферстаппена на Гран-при Голландии.
Гран-при Нидерландов возвращается в гоночный график после долгих 36 лет, проведенных в доме Макса Ферстаппена, Нидерланды. Голландец продемонстрировал отличную игру и обеспечил свою седьмую победу в сезоне на своем собственном дворе. Между тем, Кристиан Хорнер был глубоко впечатлен выступлением своего звездного пилота на Гран-при Голландии.
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«Я должен сказать, то, как Макс справился с этим, было исключительным. Стоит помнить, что, хотя он был в Формуле-1 в течение семи сезонов, ему все еще только 23 года. Он держал голову и не позволял давить повод добраться до него “. Книги Хорнера.
«Даже после гонки он был сдержан и не нырял в толпу. Он справился с этим давлением и показал зрелость не по годам.“
Погрузитесь глубже
Сможет ли Макс Ферстаппен одержать восьмую победу на Гран-при России? что ты думаешь? Дайте нам знать в комментариях ниже.
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