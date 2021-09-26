Хэмилтон одержал 100-ю победу в Формуле-1 с победой в России

- Хэмилтон одержал сотую победу в Формуле-1
- Пилот Mercedes опережает лидера на два очка.
- Ферстаппен переходит с последнего на второй
- Sainz III для Ferrari
- Разбитое сердце для Норриса после того, как он проехал с места номер один
26 сентября. (Рейтер) – Льюис Хэмилтон стал первым гонщиком Формулы-1, выигравшим 100-ю гонку Гран-при, одержав захватывающую победу в результате дождя в России, которая вернула гонщика Mercedes на вершину чемпионата в воскресенье.
Макс Ферстаппен из Red Bull финишировал вторым в Олимпийском парке в Сочи, стартовав 20-м и последним из-за неисправности двигателя, что ограничило ущерб от победы своего соперника.
Семикратный чемпион мира Хэмилтон теперь на два очка опережает Ферстаппена с семью оставшимися гонками, стартовав четвертым в стартовой решетке и на пять очков позади молодого голландца.
Испанец Карлос Сайнс финишировал третьим на Ferrari в душераздирающий день для Ландо Норриса из McLaren, который лидировал за три круга до финиша, но решил не участвовать, поскольку начался дождь и закончил седьмым.
«Какая гонка устроила погода. Чтобы добраться до 100, потребовалось так много времени, и я не был уверен, что он приедет», – сказал Хэмилтон, побивший рекорд предыдущей звезды Ferrari Михаэля Шумахера – 91 победа.
Британец добавил: «Макс, должно быть, проделал действительно большую работу, чтобы стать вторым из прошлого. Наша работа отключена».
Хэмилтон выбил промежуточных звеньев из вторых за четыре круга до финиша, и это было правильное решение, поскольку Норрис, который впервые в своей карьере вышел на поул и собирался одержать первую победу, счел его встревоженным.
21-летний британец поскользнулся и выскользнул на коварную поверхность, когда Хэмилтон увеличил разницу в 25 секунд и вышел вперед.
“В конце команда сделала отличный вызов, – сказал Хэмилтон. – Я не хотел отпускать Лэндо и не знал, что делает погода”.
«Было трудно обойти Лэндо, если у нас не было движения или он не совершил ошибку, чего он не сделал, а потом пошел дождь, и он был очень напористым».
В то время как Хэмилтон отмечал свое столетие, его команда Mercedes держала собственный рекорд 100% в Сочи.
Чемпионы выиграли все Гран-при России с момента своего первого Гран-при в 2014 году, а Хэмилтон выиграл пять из них.
Австралиец Даниэль Риккардо, бывший победитель гонки в Монце, финишировал четвертым для McLaren, а Валттери Боттас стал пятым для Mercedes после старта с 16-го.
(обложка) Алана Болдуина в Лондоне. Редактирование Тоби Чопры
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