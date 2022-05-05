ЦБ Китая и России обсудят использование национальных платежных систем

(Рейтер) — Центральные банки Китая и России обсудят использование и укрепление своих соответствующих национальных платежных систем в обеих странах, заявил посол Пекина в Москве в интервью информационному агентству ТАСС, опубликованном в четверг.

«Что касается продвижения и использования национальных платежных систем «Мир» и «China Union Pay» в обеих странах, этот вопрос будет решаться двумя центральными банками двух сторон в ходе консультаций», — сказал Чжан Ханьхуэй.

«Мир» и UnionPay — одни из немногих вариантов, которые остались у россиян для осуществления платежей за границей, поскольку российские банки были отрезаны от мировой финансовой системы в ответ на то, что Москва называет своей «специальной военной операцией» на Украине. Прочитайте больше

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Visa Inc (VN) и MasterCard Inc (MA.N) входят в число нескольких западных компаний, приостановивших свою деятельность в России.

Китай отказался осудить действия России на Украине и раскритиковал беспрецедентные санкции Запада против Москвы. Две страны укрепили связи в последние годы, в том числе объявили о партнерстве «без границ» в феврале.

Посол заявил, что Китай воспользуется клиринговым банком для операций с юанями на территории России, чтобы обеспечить устойчивое развитие национальной торговли, которая, по прогнозам России, к 2024 году достигнет 200 миллиардов долларов. Читать дальше

Он также заявил, что Китай и Россия не выступают за отказ от расчетов в долларах США и евро в двусторонней торговле.

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Об этом сообщает Рейтер.

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