ЦБ Китая и России обсудят использование национальных платежных систем

(Рейтер) — Центральные банки Китая и России обсудят использование и укрепление своих соответствующих национальных платежных систем в обеих странах, заявил посол Пекина в Москве в интервью информационному агентству ТАСС, опубликованном в четверг.
«Что касается продвижения и использования национальных платежных систем «Мир» и «China Union Pay» в обеих странах, этот вопрос будет решаться двумя центральными банками двух сторон в ходе консультаций», — сказал Чжан Ханьхуэй.
«Мир» и UnionPay — одни из немногих вариантов, которые остались у россиян для осуществления платежей за границей, поскольку российские банки были отрезаны от мировой финансовой системы в ответ на то, что Москва называет своей «специальной военной операцией» на Украине. Прочитайте больше
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
Visa Inc (VN) и MasterCard Inc (MA.N) входят в число нескольких западных компаний, приостановивших свою деятельность в России.
Китай отказался осудить действия России на Украине и раскритиковал беспрецедентные санкции Запада против Москвы. Две страны укрепили связи в последние годы, в том числе объявили о партнерстве «без границ» в феврале.
Посол заявил, что Китай воспользуется клиринговым банком для операций с юанями на территории России, чтобы обеспечить устойчивое развитие национальной торговли, которая, по прогнозам России, к 2024 году достигнет 200 миллиардов долларов. Читать дальше
Он также заявил, что Китай и Россия не выступают за отказ от расчетов в долларах США и евро в двусторонней торговле.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
Об этом сообщает Рейтер.
Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».