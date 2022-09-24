Центробанк заявляет, что российская альтернатива SWIFT быстро расширяется в этом году

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- Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.
Центральный банк заявил в пятницу, что охват российской альтернативы международной системе обмена сообщениями Swift в этом году вырос рекордными темпами, в то время как Москва активизирует свои усилия по решению финансовых проблем, вызванных санкциями.
Обширные санкции Запада в отношении нескольких крупных российских банков после того, как Россия направила в Украину десятки тысяч военнослужащих, резко сократили доступ кредиторов к мировой финансовой системе. SWIFT поддерживает финансовые транзакции по всему миру.
Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы ЦБ, сообщила, что в этом году к альтернативной российской системе присоединились 50 новых субъектов, в результате чего их общее число достигло 440, из которых более 100 являются нерезидентами.
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«Система передачи финансовых сообщений в этом году расширилась за счет включения большего количества иностранных участников», — сказала Бакина на банковском форуме в Казани.
«За первое полугодие к СПФС присоединилось больше участников, чем за все предыдущие годы существования системы», — сказала она.
Пакена сказал, что центральный банк не раскрывает список стран, учреждения которых присоединились к Специальной программе продовольственной безопасности.
Некоторые банки в России, в том числе подразделения некоторых иностранных финансовых организаций, которым в соответствии с недавними кремлевскими законами запрещено выходить из системы, по-прежнему имеют доступ к SWIFT и могут обрабатывать платежи за границу.
Более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях используют SWIFT.
Санкции увеличили использование СПФС и выпуск банковских карт «Мир», российской альтернативы Visa (ВН) и Mastercard (МА.Н), компаний, приостановивших деятельность в России и чьи карты, выпущенные в России, перестали работать за рубежом.
Бакина сообщила, что треть всех банковских карт в России сейчас составляют карты «Мир».
Но «Мир», что по-русски означает «мир» или «мир», сталкивается с встречным ветром за границей. Банки в так называемых «дружественных» странах — Турции, Казахстане, Вьетнаме и Узбекистане — приостановили операции «МИР» после последнего раунда санкций США. Читать далее
Вашингтон внес главу Национальной системы карточных платежей (НСПК) Владимира Комлева в санкционный список, что побудило некоторые иностранные банки отказаться от поддержки.
Куба, Южная Корея и несколько бывших советских республик разрешили использование карт «Мир», но Комлев заявил в четверг, что НСПК перестала раскрывать список стран, где принимаются карты. Читать далее
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Репортаж Александра Марроу. Монтаж Джин Харви
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