Центробанк России предупреждает о «широкомасштабном структурном» сдвиге в экономике

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности по видеосвязи в Государственной резиденции Ново-Огарево под Москвой, Россия, 18 февраля 2022 года.
Михаил Клементьев | Спутник | через Рейтер
Центральный банк России в пятницу сохранил свою денежно-кредитную политику стабильной и ключевую процентную ставку на уровне 20%, но предупредил о большой неопределенности, поскольку экономика претерпевает «широкомасштабные структурные преобразования».
В конце февраля, вскоре после того, как российские войска вторглись в Украину, центральный банк России более чем удвоил ключевую процентную ставку страны с 9,5% до 20%, чтобы поддержать падающую валюту и смягчить воздействие жестких международных санкций.
Центральный банк заявил в своем заявлении в пятницу, что резкое повышение ключевой ставки «помогло сохранить финансовую стабильность».
Она добавила, что «российская экономика вступает в стадию масштабной структурной трансформации, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, связанной в основном с корректировкой относительных цен по широкому спектру товаров и Сервисы.»
«Денежно-денежная политика Банка России направлена на постепенную адаптацию экономики к новым условиям и возврат годовой инфляции к 4% в 2024 году».
Рубль упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару на фоне шквала санкций и новых санкций, введенных Соединенными Штатами и их европейскими союзниками против Москвы, прежде чем отступить в последние недели. Валюта установилась на уровне чуть более 104 за доллар после решения в пятницу.
Ранее на этой неделе Россия предотвратила исторический дефолт по долгу, совершив некоторые платежи по суверенным облигациям в долларах, сообщило агентство Reuters. Министерство финансов России заявило в пятницу, что полностью выполнило свое обязательство по выплате купонов по долларовым облигациям.
Западные санкции нацелены на большие объемы валютных резервов ЦБ РФ, призванные сделать их практически недоступными, не позволяя политикам смягчить девальвацию внутренних активов.
Три фаст-фуда
Хотя это решение было ожидаемым, заявление центрального банка дало некоторое представление о том, как он оценивает экономические перспективы России на данный момент.
Есть три основных совета, сказал Уильям Джексон, главный экономист Capital Economics по развивающимся рынкам, первый из которых заключается в том, что центральный банк, по-видимому, считает, что он сделал достаточно с помощью экстренного повышения в прошлом месяце, чтобы стабилизировать финансовую систему и предотвратить набег на капитал. Россия. банки.
«Во-вторых, ЦБР рассматривает санкции и переход российского правительства к самодостаточности и изоляционизму как нечто долгосрочное», — сказал Джексон, отметив, что в заявлении несколько раз упоминались «крупномасштабные структурные преобразования».
«И, в-третьих, политики в Центральном банке Канады пытаются сохранить видимость макроэкономической ортодоксальности. Чрезмерный акцент в заявлении был сделан на уравновешивании инфляционных рисков и на том, что денежно-кредитная политика останется строгой, чтобы предотвратить второстепенные последствия текущий всплеск инфляции от выхода из-под контроля».
Это может указывать на то, что политики стремятся отменить текущий контроль за движением капитала, вернуться к плавающему курсу рубля и в конечном итоге переориентировать денежно-кредитную политику на таргетирование инфляции, предположил Джексон.
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