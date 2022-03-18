Центробанк России предупреждает о «широкомасштабном структурном» сдвиге в экономике

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности по видеосвязи в Государственной резиденции Ново-Огарево под Москвой, Россия, 18 февраля 2022 года.

Центральный банк России в пятницу сохранил свою денежно-кредитную политику стабильной и ключевую процентную ставку на уровне 20%, но предупредил о большой неопределенности, поскольку экономика претерпевает «широкомасштабные структурные преобразования».

В конце февраля, вскоре после того, как российские войска вторглись в Украину, центральный банк России более чем удвоил ключевую процентную ставку страны с 9,5% до 20%, чтобы поддержать падающую валюту и смягчить воздействие жестких международных санкций.

Центральный банк заявил в своем заявлении в пятницу, что резкое повышение ключевой ставки «помогло сохранить финансовую стабильность».

Она добавила, что «российская экономика вступает в стадию масштабной структурной трансформации, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, связанной в основном с корректировкой относительных цен по широкому спектру товаров и Сервисы.»

«Денежно-денежная политика Банка России направлена ​​на постепенную адаптацию экономики к новым условиям и возврат годовой инфляции к 4% в 2024 году».