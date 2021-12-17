Цены на газ в Британии и Евросоюзе выросли на ожидании снижения цен на российский газ в пятницу.

ЛОНДОН (Рейтер) — Контрольные оптовые цены на газ в Великобритании и Европе в четверг закрылись на рекордных уровнях после того, как данные показали, что экспорт российского газа в Германию по магистральному газопроводу Ямал в пятницу не ожидался.

Европа зависит от России примерно на 35% своего природного газа. Основная часть идет по трубопроводам, включая Ямал, который идет через Беларусь и Польшу в Германию, Nord Stream, который идет напрямую в Германию, и трубопроводы, которые проходят через Украину.

Голландский оптовый газовый контракт на месяц ближайшего срока погашения, европейский стандарт, закрылся на уровне 145 евро за мегаватт-час в четверг, что является самым высоким уровнем закрытия за всю историю и близким к его рекордному уровню торговли в 155 евро за мегаватт-час в четверг. Октябрь.

Британский эквивалент закрылся на уровне 3,46 фунта за кал, после того, как ранее был установлен рекорд в 3,58 фунта за кал.

По словам трейдеров, цены реагируют на новости о том, что заказы на поставку российского газа по трубопроводу Ямал-Европа в Германию в точке измерения Мално были равны нулю по состоянию на 06:00 по местному времени 17 декабря, как отмечает сайт Gascad.

Потоки в Германию были стабильными в течение последних нескольких дней и достигли объема 1 219 544 кВтч в четверг утром.

Британия обычно получает около 5% своих потребностей в газе из России, но на цены на газ также часто влияют новости о поставках из России, поскольку снижение российского экспорта в Европу означает, что меньше ее крупнейших поставщиков, таких как Норвегия, могут получать поставки из-за конкуренции со стороны Европейские покупатели.

(Отчетность Сюзанны Тудель; редактирование Кирстен Донован)