Картель экспортеров нефти заявил, что увеличит поставки на 648 000 баррелей в день в июле и августе, что на 200 000 баррелей в день больше, чем запланировано в соответствии с соглашением о поставках с другими производителями, включая Россию, известную как ОПЕК+.

Руководство Байдена приветствовало «важное решение ОПЕК+» и подчеркнуло роль Саудовской Аравии как крупнейшего производителя группы в достижении консенсуса.

«Это объявление ускоряет результаты текущего соглашения о квотах, которое действует с июля прошлого года, и представляет собой запланированное увеличение ежемесячного производства в сентябре», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер. Отчет.

Ранее Саудовская Аравия отклонила запрос США. Нам необходимо увеличить производство сверх долгосрочных соглашений с Россией и другими производителями, не входящими в ОПЕК. Но опасения, что заоблачные цены могут подтолкнуть мир к рецессии, похоже, заставили пересмотреть свое мнение. Агентство Reuters со ссылкой на два источника в ОПЕК+ ранее сообщало, что в последние месяцы добыча в России упала примерно на 1 млн баррелей в сутки из-за санкций, введенных в связи с оккупацией ею Украины. В отчете ОПЕК не упоминается это снижение, а скорее фиксируются ключевые глобальные экономические центры — со ссылкой на Китай — и растущий спрос на нефтеперерабатывающие заводы после сезонного обслуживания. «Эта встреча подчеркивает важность стабильных и сбалансированных рынков как для сырой нефти, так и для нефтепродуктов», — говорится в сообщении. Мировой эталон нефти марки Brent во вторник достиг 125 долларов за баррель, самого высокого уровня с начала марта. Американская нефть достигла почти 120 долларов за баррель. Оба отступили примерно на 6% в ответ на сообщения СМИ и снова упали в начале четверга, торгуясь на уровне 117 и 116 долларов соответственно в 10:00 по восточному времени. READ Импорт угля из России и других стран растет из-за длительного дефицита электроэнергии. президент Джордж Буш-младший, председатель Rapidon Energy Group; Роберт Макнелли, бывший советник Буша по энергетике, сказал, что цены выросли в четверг, потому что действия ОПЕК были «в основном скорее символическими, чем значительными». «Я бы не назвал это каплей в море. По сути, это жест… что-то важное как код», — сказал он CNN Business. Вторжение России в Украину побудило западные державы запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов. Ранее на этой неделе Европейский союз согласился запретить 90% российской нефти к концу этого года. В то же время Россия начала приостанавливать экспорт природного газа в некоторые страны ЕС, что усугубило кризис энергоснабжения, который помог поднять инфляцию в США и Европе до самого высокого уровня за последние десятилетия. Бензин и дизель находятся на рекордно высоком уровне — Мэтт Иган из CNN внес свой вклад в этот отчет.