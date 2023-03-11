Циклон «Фредди» во второй раз обрушился на Мозамбик, погиб один человек

МАПУТО (Рейтер) — Циклон Фредди обрушился на Мозамбик в субботу, убив одного человека, разрушив крыши и вынудив закрыть прибрежный город, через две недели после того, как 27 человек погибли, когда шторм впервые обрушился на сушу, сообщили местные СМИ. .

Спутниковые данные показали, что «Фредди», один из самых сильных штормов, когда-либо зарегистрированных в Южном полушарии, начал обрушиваться на берег в 22:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу), через несколько часов после того, как он обрушился на южное побережье Африки дождем.

Это второй раз, когда тайфун обрушился на страну с тех пор, как он был назван в честь того, что был замечен недалеко от Индонезии 6 февраля.

— сказала жительница города Фания Масенго по телефону из своего дома в прибрежном поселении Килимани, расположенном на Штормовой дороге в центральной провинции Замбии.

«Я вижу дома с сорванными крышами, выбитыми окнами и залитыми водой улицами. Это действительно страшно».

После 34-дневной циркуляции погодная система, вероятно, побила рекорд самого продолжительного тропического циклона. По данным Всемирной метеорологической организации, предыдущий рекорд был установлен ураганом продолжительностью 31 день в 1994 году.

Государственная телекомпания TVM сообщила, что один человек погиб, когда его дом рухнул, и электроэнергетическая компания полностью отключила электричество в качестве меры предосторожности. Там добавили, что все рейсы приостановлены.

Ураган движется медленно, что, по словам метеорологов, означает, что он будет собирать больше влаги с моря, вызывая проливные дожди.

Ученые говорят, что изменение климата во всем мире делает ураганы более влажными, ветреными и сильными. Океаны поглощают много тепла от выбросов парниковых газов, а когда теплая морская вода испаряется, ее тепловая энергия передается в атмосферу, создавая более разрушительные штормы.

Более 171 000 человек пострадали в результате циклона, пронесшегося по югу Мозамбика в прошлом месяце, вызвав проливные дожди и наводнения, которые уничтожили посевы и разрушили дома.УКГВ оценило число погибших на данный момент в 27 человек: 10 в Мозамбике и 17 на Мадагаскаре.

На этот раз более полумиллиона человек в Мозамбике находятся в опасности, в основном в провинциях Замбезия, Тете, Софала и Нампула.

Фредди, который, как ожидается, также обрушится на северо-восток Зимбабве и юго-восток Замбии и Малави, установил рекорд по наибольшей накопленной энергии урагана, мере силы шторма с течением времени, среди всех штормов Южного полушария в истории, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Администрация.

(Репортаж Мануэля Мукари в Мапуту и ​​Тима Кокса в Йоханнесбурге). Написание Тима Кокса; Под редакцией Майка Харрисона и Джона Стоунстрита

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