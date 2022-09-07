Цитаты: Путин выступает на экономическом форуме на Дальнем Востоке России

Президент России Владимир Путин обратился к участникам экономического форума во Владивостоке в среду. Путин говорил по-русски. Приведенные ниже цитаты были переведены агентством Reuters.

О гегемонии Запада «На смену эпидемии пришли другие вызовы глобального характера, угрожающие всему миру. Я говорю о санкционной лихорадке Запада с его наглой и агрессивной попыткой навязать другим странам модели поведения, лишить их их суверенитет и подчинять их своей воле.

«В этом нет ничего необычного. Это политика, которую Запад коллективно проводил десятилетиями». Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им миропорядок, заставить всех жить по гнусным правилам, которые они сами же и придумали, и регулярно нарушать правила, которые они постоянно меняют для себя в зависимости от текущих условий».

Об экономических отношениях с Западом «Весной многие иностранные компании ринулись уезжать из России, полагая, что наша страна пострадает от этого больше всего. Но сейчас мы видим, как производство и рабочие места в Европе закрываются одно за другим. Одна из главных Причинами этого, безусловно, является Прекращение торговых отношений с Россией. Конкурентоспособность европейских компаний снижается, потому что власти ЕС сами лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта».

«В попытке противостоять ходу истории страны Запада подрывают базовые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась веками. На наших глазах доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как валютам, с которыми вносить коррективы, сохранять резервы и терять активы.Мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежных монет, которые дискредитируют их доверие».

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