Циципас выигрывает титул Monte Carlo Masters, не проигрывая ни сета

Монако – Стефанос Циципас выиграл титул Monte Carlo Masters, не проиграв сета, победив Андре Рублева 6-3 6-3 в воскресенье, и завоевал свой первый титул в году и шестое место в общем зачете.

Четвертый посевной Циципас занимал доминирующее положение, поскольку в своих профессиональных встречах они опережали россиянина с шестым посеянным со счетом 4: 3, а также обыграли его на грунте в прошлом году в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису.

«У меня была невероятная неделя». Циципас сказал: «Невероятно, что я могу оказаться в таком положении… Я буду считать эту неделю лучшей в своей жизни на данный момент». «В этой неделе было много нервов. матч. Играть Андрея сегодня было очень тяжело, учитывая, что это был финал. Я определенно горжусь тем, как мне удалось вести себя на поле ».

Циципас также получил свой первый титул Мастера.

«Это еще более особенное – делать это здесь, в Монте-Карло, и делать это в грязи, которая является моей любимой поверхностью», – сказал он.

Свой последний титул 22-летний грек завоевал в феврале прошлого года на закрытом турнире Open 13 в Марселе – всего за несколько недель до того, как Франция впервые была закрыта из-за пандемии коронавируса.

23-летний Роблев стремился к своему второму титулу в году, первому на уровне мастера и девятому в общем зачете. Он сделал смелую попытку победить 11-кратного чемпиона Рафаэля Надаля в пятницу, а также подтвердил, почему он является одной из восходящих звезд тенниса.

Выиграв Кубок ATP с Россией, Рублев дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису, затем в прошлом месяце выиграл чемпионат мира по теннису ABN AMRO в Роттердаме и завоевал свой четвертый титул за семь месяцев. После Роттердама он четыре раза подряд выходил в полуфинал, включая Монте-Карло.

Но он не смог даже получить брейк-пойнт против Циципаса, который поднял трофей в загородном клубе Монте-Карло через 40 лет после того, как это сделала его русская мать.

Юлия Сальникова – бывшая участница Кубка СССР – выиграла юниорский титул на том же стадионе в 1981 году.

«Я не могу сейчас описать свои чувства», – сказал Циципас. «Меня переполняют разные чувства и ностальгия».