Циципас обещает выйти на новый уровень после поражения в финале ATP

Теннис — Финал ATP — Бала Альбитор, Турин, Италия — 15 ноября 2021 г. Греческий Стефанос Циципас во время матча группового этапа против россиянина Андрея Рублева — REUTERS / Guglielmo Mangyapan

(Reuters) — Греческий игрок Стефанос Циципас потерпел поражение в прямом сетевом матче в своем первом матче финала ATP, но четвертый номер в мире пообещал изменить ситуацию и не сбиться с курса, чтобы выйти в полуфинал финального турнира сезона. .

Циципас, победитель чемпионата 2019 года, неудачно стартовал в Турине, проиграв в понедельник россиянину Андрею Рублеву 6-4 6-4. Подробнее

Второе место на Открытом чемпионате Франции по теннису занимает третье место в зеленой зоне после своего первого поражения. В среду он встретится с норвежцем Каспером Руудом.

«Я взволнован, — сказал Циципас после матча. — Я все еще хочу играть в хороший теннис».

«Несмотря на поражение, я чувствую, что у меня будет больше шансов. Я хочу сделать шаг вперед и в следующий раз сыграть лучше».

Финал ATP делит восемь лучших игроков на две группы по четыре человека, каждый из которых участвует в трех матчах. По двое лучших из каждой группы проходят в полуфинал.

«Это формула, которую большинство игроков не знает, потому что мы не часто играем в нее по правилам робина, а комбо могут быть важны», — сказал Циципас, который участвует в турнире уже в третий раз.

«Мне это нравится, потому что это дает мне шанс, и я могу получать все лучше и лучше матч за матчем».

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