ЦРУ вербует шпионов среди россиян, выступающих против войны

Шеф разведки ЦРУ использовал свое первое личное выступление на публике с момента прихода к власти в прошлом году, чтобы обратиться к потенциальным клиентам.

Это согласно Журнал «Уолл СтритОб этом сообщает Укринформ.

Дэвид Марлоу, заместитель директора по операциям ЦРУ, заявил академической аудитории, что вторжение в Украину потерпело фиаско для президента России Владимира Путина и открывает возможности для западных спецслужб среди недовольных россиян.

«Мы ищем по всему миру русских, которым он так же противен, как и нам», — сказал Марлоу из Хейден-центра Университета Джорджа Мейсона. «Потому что мы открыты для бизнеса».

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«Путин был на пике формы за день до вторжения», — сказал он, когда у него еще была власть принуждать Украину, влиять на НАТО и доказывать, что Россия — сильная страна. «Он растратил все до последней капли».

Марлоу, назначенный на эту должность в июне 2021 года директором ЦРУ Уильямом Бернсом, говорит по-арабски и несколько раз работал в качестве начальника отделения агентства за границей, в том числе на Ближнем Востоке, а также в Ближневосточном миссионерском центре в офисе агентства. Лэнгли, Вирджиния, штаб-квартира.