Чарли Барнетт поделился любопытными фактами о 2-м сезоне «Русской куклы»!

Поклонники возлагают большие надежды на создателей «Русской куклы», поскольку 11 июня 2019 года было объявлено о продлении второго сезона. Многие могут не знать, что Лесли Хедленд, один из создателей, уже показала серию сюжетную линию из трех сезонов. Лесли Хедланд заявила, что они продолжат дополнительный сезон, если второй сезон «Русской куклы» получит положительные отзывы и будет иметь огромный успех.

Поклонники считают, что во втором сезоне «Русской куклы» будет столько же серий (то есть восемь серий), что и в предыдущем. Однако они (фанаты) разочарованы тем, что потоковый гигант умалчивает о создании второго сезона.

«Русская кукла» вышла на Netflix 1 февраля 2019 года. Дорама была номинирована на пять премий «Эмми». Номинации включают Наташу Лионн и Лесли Хедленд за выдающиеся сценарии для комедийного сериала, Элисон Сильверман за выдающийся сценарий для комедийного сериала, Эми Полер, Наташу Лайонн и Лесли Хедленд за выдающийся сценарий для комедийного сериала и Кристофера Блисса за великолепный сценарий для комедии. ряд. Или варьете, а сам сериал («Русская кукла») — отличный комедийный сериал.

Съемки второго сезона игры «Русская кукла» начались в марте 2021 года после долгой задержки с пандемией. Производство планировалось начать в марте 2020 года, но было отложено из-за пандемии коронавируса.

Чарли Барнетт, сыгравший Алана Ксавери в первом сезоне, недавно поделился кое-чем интересным, поскольку поклонники сериала ждут второго сезона. «Мы только что закончили второй сезон, прямо перед тем, как я должен был сыграть обычного Джо», — сказал Чарли Барнетт TV Insider.

«Хотя слои мысли иногда меня обходят стороной. [on Russian Doll]Я заинтригован, люблю это и очень ценю. «Это другой вид сложности», — добавил Чарли Барнетт.

С другой стороны, представитель Chicago Fire Барнетт подтвердил, что сериал сильно отличается. «И роши — это совсем другие страны в этом (сезоне)», — сказал он. Он сообщил, что «эти различия проявляются в« менеджерах, которые следили за игрой в прошлом сезоне ».

У 2-го сезона «Русской куклы» нет официальной даты выхода. Оставайтесь на связи с Devdiscourse, чтобы получать последние новости о сериале Netflix.

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