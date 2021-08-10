Часы Tropical Storm, выпущенные для Малых Антильских островов, Пуэрто-Рико; Система может стать «уникальной» | The Weather Channel – Статьи из The Weather Channel

Разрушения на Наветренных островах отслеживаются на предмет развития.

Эта система, вероятно, превратится в тропический шторм к тому времени, когда достигнет восточной части Карибского моря.

Он принесет проливной дождь и ураганные ветры в Карибское море, независимо от развития. Тропические штормовые часы были выпущены в некоторых частях Карибского бассейна для того, что может стать уникальным тропическим штормом, с угрозой сильного дождя и некоторых ветровых воздействий в ближайшие несколько дней и неопределенного будущего для Флориды в эти выходные.

Национальный центр ураганов опубликовал часы тропических штормов в понедельник днем ​​для Мартиники, Гваделупы, Доминики, Сабы, Сент-Эстатиуса, Пуэрто-Рико, Виргинских островов США и большей части побережья Доминиканской Республики.

Это означает, что в этих районах возможны тропические штормы (скорость ветра не менее 39 миль в час).

NHC определила систему низкого давления, распространяющую ливни и грозы на Малых Антильских островах, как «потенциальный шестой тропический циклон» в понедельник днем, который, хотя еще не является низким или штормовым, не имеет замкнутой циркуляции низкого давления на поверхности.

это “Возможные тропические циклоны«Процедура позволяет NHC заблаговременно выдавать предупреждения для системы, которая еще не была разработана.

NHC заявляет, что ко вторнику эта система, скорее всего, перерастет в тропический шторм, поскольку он обычно перемещается на запад и северо-запад. Следующий тропический шторм в Атлантическом океане будет называться Фред.

Текущее состояние, путь прогноза (Заштрихованная красным область указывает вероятный путь к центру системы. Важно отметить, что воздействия (особенно сильный дождь, высокие волны, прибрежные наводнения и ветры) с любой тропической системой обычно распространяются за пределы ее прогнозируемого пути.)

Некоторые части Малых Антильских островов, вероятно, будут испытывать ураганные ветры, ливни и грозы.

Затем идут местные дожди и порывистые ветры по Пуэрто-Рико и Виргинским островам во вторник, а также по Доминиканской Республике и Гаити в среду.

В этих районах может выпадать до 6 дюймов дождя, вызывая локальные наводнения и сели.

неопределенное будущее

Сухой воздух, взаимодействие с землей и, возможно, усиление сдвига ветра могут быть факторами, ограничивающими способность этой системы активизироваться позже на этой неделе, поскольку она отслеживает общую тенденцию для Эспаньолы, Кубы, южных Багамских островов и Флориды.

Другие из этих негативных факторов, такие как тропа над скалистыми горами Эспаньола или более сильный сдвиг ветра, могут привести к рассеянию системы. Некоторые из этих факторов, например, путь, избегающий многих Карибских островов, могут привести к «уникальной» силе.

Учитывая все потенциальные препятствия, которые мы описали выше, слишком рано говорить, какие еще воздействия, если таковые имеются, могут произойти во Флориде в эти выходные.

Тем не менее, похоже, что в эти выходные во Флориде по крайней мере прибывает влажность, выжимая более частые и концентрированные ливни, чем обычные послеобеденные грозы.

На данный момент заинтересованные стороны от Карибского бассейна до Багамских островов и Флориды должны следить за прогрессом в ближайшие дни. Пришло время Обновите или разработайте свои собственные планы ураганов.

Тропическая активность обычно возрастает в августе, когда мы приближаемся к разгар сезона ураганов, поэтому неудивительно, что есть область, за которой следует следить за развитием тропиков.

(более: Обновление прогноза сезона ураганов в Атлантике)

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