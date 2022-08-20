Чего Индия хочет от России?

ЛОНДОН. Если бы в 2022 году вручалась премия за самое цитируемое мнение о международных отношениях, кандидатом был бы министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар. Отвечая на критику нейтральной позиции его страны в российско-украинской войне на форуме по безопасности в Словакии в июне, Джайшанкар сказал: «Европа должна вырасти из мышления, согласно которому проблемы Европы — это проблемы мира, а проблемы мира — это не проблемы Европы. проблемы.»

Нынешняя внешняя политика Индии подчеркивает противоречие в растущем акценте страны на «стратегической автономии»: Соединенные Штаты и их альянсы противопоставляют мир Китаю и его главному сателлиту, России, как конкурирующим силам. Суть этого противоречия заключается в том, что стремление Индии к самообеспечению — дистанцирование от принципов «холодной войны 2.0» и стремление извлечь выгоду из многосторонних отношений — влечет за собой многоаспектное международное участие.

Европейские политики, чьи страны избегают импорта российской энергии, критикуют Индию за покупку слишком большого количества российской нефти — после того, как западные санкции снизили ее цену на треть по сравнению с мировыми рыночными ценами. Закупки Индией российской нефти увеличились до 1,1 миллиона баррелей в сутки в конце июля и теперь составляют более пятой части потребления нефти Индией по сравнению с 2 процентами в прошлом году.

Стандартный официальный ответ Индии заключается в том, что, несмотря на обширные санкции Европы, торговля энергоносителями континента с Россией по-прежнему превосходит торговлю Индией. Более того, покупка российской нефти со скидкой не только существенно смягчит ее роль плохого импортера энергоносителей, но и поможет предотвратить еще большие экономические проблемы для Европы. Без таких альтернативных рынков, как Индия, для 4,3 млн баррелей сырой нефти, которую Россия продала на Запад в прошлом году (или 6 млн баррелей в сутки, включая нефтепродукты), мировые цены на нефть были бы еще выше.

Понимая важность удержания российской нефти на рынке, «Большая семерка» разработала альтернативную стратегию санкций, которая ставит Индию перед очередным большим испытанием. План А сочетал бы частичный запрет на прямой импорт российской нефти к концу 2022 года с попыткой ограничить экспорт российской нефти в третьи страны за счет усиления западного (и особенно британского) доминирования на мировом рынке морского страхования.

План Б — это механизм «ценового потолка», который позволил бы России продолжать экспортировать нефть, но по максимальной цене, достаточно высокой, чтобы покрыть затраты на добычу, тем самым теряя ренту военного финансирования.

В любом случае Индия окажется в критическом положении. Он будет продолжать импортировать значительные объемы российской нефти по все более низким ценам. Если такой импорт ослабит усилия Запада по снижению российской нефтяной ренты, США вряд ли станут угрожать — а тем более — введением вторичных санкций против Индии.

Причина этого ясна: тесное оборонное партнерство с Индией стало важной частью политики США в отношении Китая. В частности, Quad — неформальная группа безопасности, в которую входят США, Япония, Австралия и Индия — стала краеугольным камнем стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Конечно, американо-индийские отношения в области безопасности являются взаимными, учитывая прямую китайскую угрозу территории Индии вдоль гималайской линии фактического контроля, как показала смертоносная пограничная стычка в июне 2020 года. Поэтому Индия стремится удержать Россию рядом и не допустить единой и отдельной евразийской оси Россия-Китай на Индийском субконтиненте.

Индия блестяще играет в эту многогранную игру. В рамках оборонных закупок он приобрел передовые российские системы ПВО С-400 и согласился продлить лицензионное местное производство российского оружия до 2031 года. Но это также увеличило закупки оружия у членов НАТО, особенно у Франции.

Кроме того, у Индии есть много вариантов, чтобы справиться с более широкими чувствами США в отношении России. Например, России срочно необходимо заменить промышленные ресурсы, которые она ранее импортировала с Запада. В рамках правительственной программы стимулирования производства Atmanirbar Bharat («Самостоятельная Индия») это может предоставить дополнительные возможности для индийского экспорта, который примерно на треть выше, чем до пандемии.

Детализированная и многоплановая внешняя политика Индии означает, что 75-летие независимости Индии совпадает с достижением страной значительной и благоприятной геополитической автономии. Синдикат проекта

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Сушанта Маллик — профессор международных финансов Лондонского университета королевы Марии. Бриджит Гранвиль, профессор международной экономики и экономической политики того же университета, написала «Что беспокоит Францию?» Он также является автором книги. (Издательство Университета Макгилла-Квинс, 2021 г.).

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