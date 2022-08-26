sport

«Челси» рассматривает возможность включения молодого московского «Динамо»?

26 августа, 2022
Boleslava Sokolova

Сообщается, что «Челси» рассматривает возможность сделать официальное предложение молодому российскому игроку Арсену Захаряну, который представляет московское «Динамо».

Челси Они якобы рассматривают возможность обращения к Москва Динамо чувак Арсен Захарян.

Вот уже почти два десятилетия «Челси» имеет российское представительство в виде владельца Роман Абрамович Пока продажа клуба не была оформлена ранее в этом году.

Это стало результатом связи Абрамовича с президентом России. Президент России Владимир Путинкоторый шесть месяцев назад отдал приказ о военном вторжении в Украину.

Хотя это не единственная причина, в настоящее время в клубах Премьер-лиги не зарегистрированы российские игроки.

Однако, как сообщает российское издание Спорт ЭкспрессЭто может измениться в будущем, когда «Челси» проявит интерес к Захаряну.

© Рейтер

В сообщении утверждается, что «Челси» готов заплатить 19-летнему игроку отступные, которые, как сообщается, были установлены в размере 15 миллионов евро (12,7 миллиона фунтов стерлингов).

Захарян за свою короткую профессиональную карьеру уже выступал за «Динамо», забив 13 голов и отдав 16 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.

Потенциальный игрок, способный сыграть на всех позициях в центре поля, уже провел четыре матча за первую сборную.

Что касается этой кампании, то Захарян сделал один удар и две результативные передачи с его игр в пяти матчах Российской премьер-лиги.

Гага Слонина на игре Chicago Fire 30 июля 2022 г.© Рейтер

Если «Челси» продвинется вперед с соглашением, они будут следовать своей стратегии подписания широкого круга молодых талантов с момента захвата клуба.

Агент-партнер и временный спортивный директор Тодд Були«Челси» подписал контракт с голкипером «Чикаго Файр». Габриэль СлонинаПолузащитник миланского «Интера» Сезар Касадей и плеймейкер «Астон Виллы». Карне Чоквимика.

Амари ХатчинсонИ Зак Сторге И Тайлер Диплинг Они также прибыли из «Арсенала», «Брайтона», «Хоув Альбион» и «Саутгемптона» соответственно.

READ  Okko Sport Taps WSC Sports представляет Google Web Stories для российских любителей спорта

Вратарь Эдди Бич Последний из этих клубов также подписал контракт в начале июля.

ID:493071:1false2false3false:QQ::с рабочего стола db:LenBod:collect5168:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.