Сообщается, что «Челси» рассматривает возможность сделать официальное предложение молодому российскому игроку Арсену Захаряну, который представляет московское «Динамо».

Челси Они якобы рассматривают возможность обращения к Москва Динамо чувак Арсен Захарян.

Вот уже почти два десятилетия «Челси» имеет российское представительство в виде владельца Роман Абрамович Пока продажа клуба не была оформлена ранее в этом году.

Это стало результатом связи Абрамовича с президентом России. Президент России Владимир Путинкоторый шесть месяцев назад отдал приказ о военном вторжении в Украину.

Хотя это не единственная причина, в настоящее время в клубах Премьер-лиги не зарегистрированы российские игроки.

Однако, как сообщает российское издание Спорт ЭкспрессЭто может измениться в будущем, когда «Челси» проявит интерес к Захаряну.

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В сообщении утверждается, что «Челси» готов заплатить 19-летнему игроку отступные, которые, как сообщается, были установлены в размере 15 миллионов евро (12,7 миллиона фунтов стерлингов).

Захарян за свою короткую профессиональную карьеру уже выступал за «Динамо», забив 13 голов и отдав 16 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.

Потенциальный игрок, способный сыграть на всех позициях в центре поля, уже провел четыре матча за первую сборную.

Что касается этой кампании, то Захарян сделал один удар и две результативные передачи с его игр в пяти матчах Российской премьер-лиги.

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Если «Челси» продвинется вперед с соглашением, они будут следовать своей стратегии подписания широкого круга молодых талантов с момента захвата клуба.

Агент-партнер и временный спортивный директор Тодд Були«Челси» подписал контракт с голкипером «Чикаго Файр». Габриэль СлонинаПолузащитник миланского «Интера» Сезар Касадей и плеймейкер «Астон Виллы». Карне Чоквимика.

Амари ХатчинсонИ Зак Сторге И Тайлер Диплинг Они также прибыли из «Арсенала», «Брайтона», «Хоув Альбион» и «Саутгемптона» соответственно.

Вратарь Эдди Бич Последний из этих клубов также подписал контракт в начале июля.