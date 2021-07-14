Чемпионат мира по шахматам: Брагнананда, Нихал Сарин, Энян выходят во второй тур

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14 июля 2021 г., 10:42

Матчи Кубка мира ФИДЕ проходят в классическом формате.

Молодые звезды Индии Р. Праггнанандаа, Нихал Сарин и Пи Иниян вышли во второй тур мужских соревнований на чемпионате мира ФИДЕ по шахматам в России во вторник.



Молодой вундеркинд и старший игрок Прагнананда победил Пауло Персамину (Филиппины) со счетом 1,5-0,5 во втором матче после победы в первом матче своей мини-игры из двух игр в понедельник.



Сарин выиграл 1,5-0,5 в первом раунде

Во втором туре 15-летний Ченнаи встретится с главой Армении по шахматам Габриэлом Саркисяном.



Рождественский мальчик Нихал Сарин сыграл вничью во втором матче против Уганды Артура Сегвана и одержал победу со счетом 1,5-0,5 в первом раунде. Теперь во втором раунде индиец встретится с россиянином Сананом Шожировым.



Видит Гуджрати, Харикришна попрощался в первом раунде

Энян преодолел вызов высококлассного швейцарца Себастьяна Богнера 1,5-0,5 и обеспечил себе место во втором раунде, где он встретится с Евгением Томашевским.



Также продвинулись GM Aravind Chithambaram VR, победивший со счетом 2: 0 над Майклом Кунчио-младшим, и опытный B Адебан, победивший Малави Челисту Чибангу.



Победители присоединяются к Видиту Сантошу Гуджрати и Би Харикришне, которые прощаются в первом раунде, во втором раунде.



Падмини Раут, Р. Вайшали вышли во второй круг женских соревнований

Талантливый молодой игрок де Йокис, чья небольшая двухматчевая игра против польского Пола Тиклава закончилась вничью 1: 1, сыграет в среду на тай-брейке, чтобы определить победителя.



Между тем, в женских соревнованиях Падмини Рут и Р. Вайшали присоединились к своей соотечественнице Бхакти Кулкарни во втором раунде.



В то время как Рут численно превосходила азербайджанку Ульвию Фацалиеву, Вайшали победил Чжоу Цию (Канада). Оба выиграли со счетом 2: 0.



Матчи ЧМ ФИДЕ проходят в классическом стиле.

Рут встретится с Сарсадат Хадемчария, а сестра Праджнананды Вайшали встретится с Беллой Хутнашвили (Грузия) во втором раунде.



Кулькарни получила одобрение от российской соперницы Анастасии Парамезиной в понедельник. D Harika присоединится к ним во втором раунде, благодаря Bye в первом раунде.



Матчи Кубка мира ФИДЕ проходят в классическом формате.

