sport

Чемпионат мира по шахматам: Брагнананда, Нихал Сарин, Энян выходят во второй тур

14 июля, 2021
Boleslava Sokolova

Последнее обновление в
14 июля 2021 г., 10:42

Матчи Кубка мира ФИДЕ проходят в классическом формате.

Молодые звезды Индии Р. Праггнанандаа, Нихал Сарин и Пи Иниян вышли во второй тур мужских соревнований на чемпионате мира ФИДЕ по шахматам в России во вторник.

Молодой вундеркинд и старший игрок Прагнананда победил Пауло Персамину (Филиппины) со счетом 1,5-0,5 во втором матче после победы в первом матче своей мини-игры из двух игр в понедельник.

Сарин выиграл 1,5-0,5 в первом раунде

Во втором туре 15-летний Ченнаи встретится с главой Армении по шахматам Габриэлом Саркисяном.

Рождественский мальчик Нихал Сарин сыграл вничью во втором матче против Уганды Артура Сегвана и одержал победу со счетом 1,5-0,5 в первом раунде. Теперь во втором раунде индиец встретится с россиянином Сананом Шожировым.

Видит Гуджрати, Харикришна попрощался в первом раунде

Видит Гуджрати, Харикришна попрощался в первом раунде

Энян преодолел вызов высококлассного швейцарца Себастьяна Богнера 1,5-0,5 и обеспечил себе место во втором раунде, где он встретится с Евгением Томашевским.

Также продвинулись GM Aravind Chithambaram VR, победивший со счетом 2: 0 над Майклом Кунчио-младшим, и опытный B Адебан, победивший Малави Челисту Чибангу.

Победители присоединяются к Видиту Сантошу Гуджрати и Би Харикришне, которые прощаются в первом раунде, во втором раунде.

Падмини Раут, Р. Вайшали вышли во второй круг женских соревнований

Падмини Раут, Р. Вайшали вышли во второй круг женских соревнований

Талантливый молодой игрок де Йокис, чья небольшая двухматчевая игра против польского Пола Тиклава закончилась вничью 1: 1, сыграет в среду на тай-брейке, чтобы определить победителя.

Между тем, в женских соревнованиях Падмини Рут и Р. Вайшали присоединились к своей соотечественнице Бхакти Кулкарни во втором раунде.

В то время как Рут численно превосходила азербайджанку Ульвию Фацалиеву, Вайшали победил Чжоу Цию (Канада). Оба выиграли со счетом 2: 0.

Матчи ЧМ ФИДЕ проходят в классическом стиле.

Рут встретится с Сарсадат Хадемчария, а сестра Праджнананды Вайшали встретится с Беллой Хутнашвили (Грузия) во втором раунде.

Кулькарни получила одобрение от российской соперницы Анастасии Парамезиной в понедельник. D Harika присоединится к ним во втором раунде, благодаря Bye в первом раунде.

Матчи Кубка мира ФИДЕ проходят в классическом формате.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *