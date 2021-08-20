Чемпионат мира 2021: Россия Превью России

Спустя два беспрецедентных года Россия в этом году стремится сломить монополию на получение международных женских хоккейных медалей. Будь то реванш Финляндии или список пожилых людей Канады, сборная России возвращает на сцену голодные молодые таланты.

В списке много талантов из ЖХЛ, у которых есть опыт игры друг против друга, и это знакомство необходимо, чтобы добраться до сильного командного уровня.

Миры 2019

Теперь, похоже, десять лет назад сборная России заняла четвертое место на чемпионате мира 2019 года, несмотря на две победы над Швейцарией. В четырех играх против сборных Канады и США им удалось забить всего один гол. Вдобавок их остановили обе команды с отрывом 10-0, 8-0 и двумя.

Это не лучшая сцена для российской команды, которая иногда может пересечь Финляндию и выиграть медаль, но четвертое место после трех сильнейших женских хоккеистов, по крайней мере, для них стабильно.

Состав

Нападающий (14): Александра Вафина, Фануса Кадырова, Кристи Сашкина, Екатерина Топродива, Валерия Павлова, София Лифатова, Вероника Корсакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольгощик,

Защитники (8): Мария Бадалова, Анна Шипанова, Ангелина Конзаренко, Елена Проворова, Лиана Канева, Юлия Смирнова, Нина Брокова, Анна Савонина.

Вратари (3): Валерия Меркушева, Надешта Морозова, Анна Брукова.

История для просмотра | Групповая химия

В отличие от многих команд этого турнира, вся российская команда играет в одной профессиональной лиге вне международных соревнований. Они понимают, как играть друг против друга в сплоченном кругу. Если бы они использовали это в своих интересах в Калгари, они могли бы принять участие в жесткой конкуренции на командном уровне, с которой они сталкиваются, и выиграть медаль.

Если у них есть много времени, чтобы спуститься в свою бездну и пойти с ней, эта команда очень опасна. Главное – понимать своих товарищей по команде лучше, чем когда-либо.

Ключевой игрок | Ольга Социна

29-летний футболист – один из самых опытных членов российской команды форвардов, создающий огромные возможности для команды, когда он находится в снегу. Сочина является лучшим бомбардиром «Акитель Уфа» в ЖХЛ с 2014 года. На чемпионате мира 2019 года он привел свою команду на турниры, в том числе 12 бросков против Швейцарии.

Если ей удастся воссоздать этот тип нападения и распространить его на ключевые игры против первых трех команд, можно ожидать, что Россия присоединится к команде против их соперников.

Кроме того, Сосина привносит сильное присутствие в команду со средним возрастом 23 года. Он был самым ярким событием чемпионата России в 2019 году, и с момента своего последнего международного выступления он вырос еще больше.

Важная молодежь | Кристи Шашкина

Несмотря на то, что в этом списке есть несколько талантов в возрасте 18 и 19 лет, я думаю, что опыт Шашкиной в СДХЛ и ЖХЛ, ее рост 5 футов 9 дюймов и новое лицо взрослой национальной сборной будут иметь огромное значение для России.

В среднем одно очко за игру, плей-офф, в лаконичной позиции с ZSC Lions, Шашкина держит темп и привносит свежесть в российскую команду, что, безусловно, поможет справиться с производительностью и дефицитом. .

У нее нет большого опыта работы в международной команде, но она добилась успеха на двух чемпионатах мира среди юниоров, набрав 8 очков в 4 играх в 2019 году.