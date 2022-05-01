София ВеликаяОлимпийская чемпионка России по фехтованию и знаменосец заявила на прошлогодней церемонии открытия, что не будет участвовать в Играх без флага и гимна России.

Великая сказала, согласно Перевод в игре от нас Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.. «Сейчас олимпийское движение под большим вопросом. Пока не будут созданы равные условия, я не поеду на Игры».

Запрет российским спортсменам выступать с флагом и гимном страны на крупных международных соревнованиях из-за допинговых нарушений в стране заканчивается в декабре.

Они могли соревноваться как нейтральные спортсмены или под именем Олимпийского комитета России или их национальных федераций до вторжения в Украину, после чего большинство олимпийских спортивных федераций запретили спортсменам въезд в Россию и Беларусь на неопределенный срок. Сюда входила Международная федерация фехтования (FIE).

36-летняя Великая выиграла медаль с мечом на двух последних Олимпийских играх и серебро с мечом в личном зачете на последних трех. В Токио российские спортсмены соревновались под именем Олимпийского комитета России и без гимна и флага России.

Великая пронесла белый флаг с эмблемой Олимпийского комитета России на церемонии открытия во главе делегации.

Великая делала перерывы в соревнованиях после Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, чтобы родить ребенка.

OlympicTalk начался новости Apple. Мы предпочли!

Подпишитесь на @anbcolympictalk