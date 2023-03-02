Через год после войны Турции пора пересмотреть баланс между Украиной и Россией

Поскольку Россия все больше слабеет, Турция сталкивается с моментом «используй или потеряешь», чтобы продемонстрировать региональное лидерство и возобновить взаимодействие с Западом.

С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину Турция выбрала тонкий баланс, который казался рискованным, но в целом успешной стратегией. Поскольку интересы обеих сторон совпадают, Анкара последовательно поддерживает Украину в политическом и военном отношении, не изолируя Россию экономически.

Украина сыграла решающую роль в сдерживании наращивания Кремлем военной мощи в Черном море, что также представляет угрозу для Турции. Таким образом, поддержав Украину, Турция укрепила свои позиции в регионе. В то же время российское присутствие в Сирии может создать проблемы для Турции, дестабилизируя приграничные районы и вызывая новые потоки беженцев из Сирии. Кроме того, Россия остается основным источником импорта Турцией энергии, экономических выгод и финансовых ресурсов. Эти соображения во многом определили стремление Турции оставить открытыми каналы сотрудничества с Россией.

Однако через год после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, преимущества такого баланса для Турции достигли своего предела. Сейчас стране нужна новая региональная стратегия – смелая, амбициозная и четкая.

раннее лидерство

Хотя Соединенные Штаты и Европа время от времени предупреждали о последствиях процветающий бизнес Поскольку Россия все чаще наказывает, Турция заслужила похвалу Украины и Запада за свою твердость. Отказаться признаться Незаконная аннексия Крыма и ее настойчивость земельная единица Украина у своих границ в 1991 году.

Турция была слишком Во-первых поставлять Украине боевые беспилотники, когда другие партнеры еще сомневались в их военной помощи. Анкара разрешение Закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей также помогло предотвратить эскалацию в Черном море.

В то же время, поддерживая тесные отношения с «Дорогой другПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, проницательный дипломат и опытный политик, успешно позиционируют Турцию как ключевого посредника в конфликте, подчеркивая ее успехи в уравновешивании. Эти личные отношения позволили ему посадить российского лидера за стол переговоров, хотя и без особых практических результатов для прекращения войны.

Дипломатические сделки при посредничестве Турции, такие как зерновая инициатива или обмен пленными, в том числе недавние январь— Он помог решить насущные гуманитарные вопросы, хотя Анкара не смогла добиться прекращения огня или всеобъемлющих мирных переговоров. Прежде всего, мирные переговоры Эрдогана и продовольственная дипломатия укрепили позиции Турции в регионе и за его пределами.

Эта стратегия имела свои очевидные преимущества для Турции в первые месяцы полномасштабного вторжения, до того, как российская армия была сильно ослаблена украинскими войсками, и начали появляться свидетельства массовых зверств русских на Украине, и появились все надежды на мирное решение. появиться. рухнул. С тех пор ситуация резко изменилась, но региональная политика Турции не изменилась.

Необходимость коррекции курса

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 помогли Украине в первые дни войны. Однако из-за того, что другие союзники наращивают военную поддержку Украины и сплачиваются вокруг Киева в союзы, отправляя танки и вызывая самолеты, роль Турции остается в тени.

в соответствии с Oryx, исследовательская группа с открытым исходным кодомТурция направила в Украину военные грузы, кроме боевых самолетов и переселенцев, но желание Анкары удерживать свою военную помощь Украине на низком уровне из-за чувствительности в отношениях с Россией создало искаженную картину позиции Турции в этой войне, что привело к обвинениям в том, что Анкара стоит на заборе.

Несмотря на статус Турции как второй по величине армии в НАТО и дипломатические амбиции Анкары стать мировой державой, более мелкие страны, такие как Польша и страны Балтии, громче всех осуждали зверства России в Украине и взяли на себя инициативу. В международных союзах для сдерживания российской агрессии в регионе.

Экономическое сотрудничество Турции с Россией допускало некоторые краткосрочные решения, но в долгосрочной перспективе оказало негативное влияние на общественное восприятие Турции в Украине и на Западе. в соответствии с Недавний опрос общественного мнения По данным Центра «Новая Европа», уровень недоверия к Эрдогану среди украинцев подскочил с 19,5% в 2021 году до 46,6% в 2022 году. Он добавил к этому настроению.

С чисто прагматической точки зрения некоторые экономисты предостеречь Углубление связей с ухудшающейся российской экономикой может втянуть Турцию в «экономическую катастрофу». Хотя товарооборот между Россией и Турцией удвоился в период с 2021 по 2022 год, он достиг $68,1 миллиардов, крупнейшим рынком Турции остается Европейский Союз 196,4 миллиарда долларов в торговле в 2022 году, что делает отношения Анкары с европейскими партнерами одним из главных приоритетов.

Мрачные перспективы переговоров о мире

О перспективах заключения мира путем переговоров с режимом Путина, на котором Турция давно настаивала, сейчас больше не может быть и речи, чем когда-либо. Кроме того, Путин грубо нарушил большинство своих предыдущих обязательств перед Эрдоганом. Например, Россия бомбили Одесский порт, который подрывает заключенную накануне в Стамбуле зерновую сделку. Украинские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Россия использует торговые суда для перевозки оружия через Босфор, что, по мнению экспертов, очевидно. Нарушение Конвенции Монтрё. Официальные лица также обвинили Россию в организации взрыва в Оленевка лишение свободы после отказа Турция предложила эвакуироваться Бойцы, сдавшиеся в мае на заводе «Азовсталь» — Некоторые бойцы оказались среди десятков украинских военнопленных, погибших при взрыве. Тем более, что и Россия Препятствование работе зерновых коридоров при посредничестве Турции И навигационное препятствие В Черном море — без реакции Анкары.

Турция никогда не колебалась играть жестко, когда на карту поставлены ее интересы или когда ее региональным амбициям бросают вызов. Оккупация Россией Черного моря подрывает не только усилия Турции по смягчению глобального продовольственного кризиса, но и систему Монтрё, которая дает торговым судам неограниченный доступ к турецким проливам.

Сделка с зерном, позволившая экспортировать часть сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины, когда других вариантов не было, безусловно, имела успех в первые месяцы вторжения. Однако сейчас оно находится в полузавершенном состоянии и фактически наложило на Москву вето на свободу судоходства в Черном море, превратив море в «Русское озероО чем Эрдоган давно предупреждал. Спустя год после начала войны пришло время заняться основной причиной проблемы — контролем России над морскими путями — вместо того, чтобы сосредотачиваться на технических деталях того, как сохранить сделку. «Если Россия не ответит дипломатией, НАТО пора установить значимое оборонительное военно-морское присутствие в Черном море для защиты торгового движения в украинские порты и из них», — говорит он. Йорк Ичик от пролива Босфор. Это не только подчеркнет роль Турции как ключевого члена НАТО в Черном море, но и поможет решить более крупную проблему: сохранение свободы судоходства и смягчение продовольственного кризиса на глобальном юге.

Турции пора показать свое региональное лидерство

Турция уже выиграла от крупных неудач России на Украине. Я начал давить на Россию из-за Южный Кавказ и постепенно заменяя его в качестве партнера по безопасности для тюркских республик в Центральной Азии.

Поражение России и появление мощной Украины с современной, хорошо обученной армией помогло бы сдержать российское присутствие в Черном море без расширения постоянного присутствия НАТО. Такой стратегический сдвиг склонил бы военный баланс в пользу Анкары в Сирии и Средиземноморье, поскольку Россия также была стратегическим конкурентом Турции.

В целом незначительная власть Москвы над турецким миром, «от Адриатического моря до Великой Китайской стены», предлагает Турции многочисленные возможности, которые намного перевешивают выгоды от косвенных и рискованных торговых сделок с российским режимом, состояние которого ухудшается из-за западных санкций. В отличие от начала 1990-х, сейчас Анкара сместила фокус своего регионального сотрудничества с широких пантурецких идей на практические инфраструктурные и энергетические проекты. Учитывая цель ЕС обогнать Россию по нефтяным, газовым и транспортным коридорам, ЕС и США, вероятно, будут приветствовать региональную активность Турции.

Поскольку страна все еще нуждается в значительных иностранных инвестициях и помощи в восстановлении после разрушительных землетрясений, Турции пора наладить отношения с Западом.

Способность поддерживать позитивную двустороннюю повестку дня с США, что было подчеркнуто во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию, будет зависеть, среди прочего, от готовности Турции признать Россию главной угрозой безопасности и нагнетать напряженность. Усилия по недопущению экспорта продукции двойного назначения, которая может быть использована российской оборонной промышленностью. Во время визита Блинкена главный дипломат Турции публично подтвердил намерение Анкары сделать это. сотрудничество таким образом.

Год назад у Турции было стратегическое видение поставок летального оружия в Украину, в то время как некоторые другие страны ограничивали свою поддержку гуманитарной помощью и касками. Раннее турецкое лидерство среди прочих факторов помогло предотвратить поражение Киева.

Теперь пришло время для Турции разработать стратегическое видение региона после победы Украины — когда в идеале мировые лидеры вместо встречи с Путиным будут наблюдать, как он предстанет перед судом за военные преступления.

Евгения Джабер — внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета в Турции и Центра современных турецких исследований Карлтонского университета. Подпишитесь на нее в Твиттере @твит.

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Изображение: люди на акции протеста в честь годовщины вторжения России в Украину в Стамбуле, Турция, 24 февраля 2023 года. REUTERS/Umit Bektas