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Четыре астронавта со станций отправились в рейс SpaceX домой

9 ноября, 2021
Muhammad

Четыре астронавта с весны на орбите отправляются на Землю

8 ноября 2021 г., 20:02

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КЕЙП КАНАВЕРАЛ, Флорида. Четыре астронавта, находящиеся на орбите с весны, вернулись на Землю в понедельник, стремясь совершить ночной старт у побережья Флориды.

Демонтаж капсулы SpaceX с Международной космической станции также подготовил почву для запуска четырех ее вариантов ранним вечером в среду.

Первыми должны были быть запущены новоприбывшие, но НАСА изменило схему из-за плохой погоды и незаявленного состояния здоровья астронавта. Обязанности приветствовать теперь ложатся на одинокого американца и двух русских, оставшихся на космической станции.

Астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, Акихико Хошед из Японии и Томас Биске из Франции должны были вернуться в понедельник утром, но сильный ветер в зоне восстановления задержал их возвращение домой. Их поток планировался в Мексиканский залив у побережья Пенсаколы.

«Еще одна ночь с этим очаровательным видом. Кто может жаловаться? Я буду скучать по нашему космическому кораблю! Песке написал в Твиттере вместе с коротким видеоклипом, показывающим космическую станцию, освещенную на фоне темноты космоса, и огни города, мерцающие на ночной стороне Земли.

С космической станции астронавт НАСА Марк Ванди — в середине годичного путешествия — прощается с каждым из своих уходящих друзей, говоря Мак-Артуру: «Я буду скучать по твоему смеху в соседних подразделениях».

Перед тем как покинуть район, все четверо облетели космическую станцию, чтобы сделать снимки. Это была первая попытка SpaceX совершить такой полет; Шаттлы НАСА делали это все время, прежде чем они вышли на пенсию десять лет назад.

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Это было не самое комфортное путешествие обратно. Туалет в их капсуле был сломан, поэтому космонавтам пришлось полагаться на подгузники во время восьмичасового обратного полета. Они проигнорировали это в конце прошлой недели, считая это дополнительным вызовом в их миссии.

Первая проблема возникла вскоре после взлета в апреле; Диспетчер миссии предупредил, что обломок космического мусора угрожает столкнуться с его капсулой. Оказалось, что это ложная тревога. Затем, в июле, силы обороны случайно обстреляли только что прибывший российский завод и запустили его в работу. Четверо астронавтов укрылись в пристыкованной капсуле SpaceX, готовясь в спешке улететь в случае необходимости.

Среди обнадеживающих достижений: четыре выхода в открытый космос для увеличения солнечной энергии станции, визит российской съемочной группы для съемок фильма и первый в истории Чили космический урожай. Их 200-дневная миссия началась в апреле прошлого года.

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Департамент здравоохранения и науки Associated Press получает поддержку от отдела естественнонаучного образования Медицинского института Говарда Хьюза. AP несет полную ответственность за весь контент.

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