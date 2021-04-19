Чешские власти 17 апреля Рекламировать Восемнадцать российских дипломатов были высланы из-за взрыва на складе боеприпасов в Верпетичском районе Злина 16 октября 2014 года под предлогом «разумных подозрений» в том, что причиной этого стали российские агенты.

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (г.СКПВ), Одно отделение Чешской полицейской службы, по одному Сделал заявление Она сказала, что ищет двух граждан России, которые прибыли в страну 11 октября 2014 года и уехали 16 октября. Эти русские были названы в честь Александра Петрова и Руслана Бучирова, тех же людей, которых обвиняли в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери, Англия, в марте 2018 года после Реализация Bellingcat.

Премьер-министр Андре Бабиш Благодарность Чешские спецслужбы разоблачили то, что он назвал «беспрецедентным скандальным актом».

По словам Мазера, в результате взрыва на объекте, на котором находилось 50 тонн боеприпасов, погибли двое работающих там мужчин, были разбиты окна в соседних домах и были эвакуированы местные здания, в том числе школа, в которой учились 150 учеников и 20 сотрудников. Сообщения местных новостей.

Из-за опасности засорения территории неразорвавшимися боеприпасами из-за взрыва чешские власти потратили более пяти лет на расчистку территории и уничтожение остатков горящих построек.

На этом кадре из чешской полиции показаны чистки на верботическом языке в период с февраля по октябрь 2019 года. Полиция отпустила его Через несколько дней после извержения в 2014 году. Фото: Policie ČR через Storyful.