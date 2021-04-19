Чехи говорят, что ответные меры России сильнее, чем ожидалось, и просят солидарности со стороны партнеров по ЕС.

ПРАГА (Рейтер). В понедельник Чешская Республика заявила, что высылка Россией 20 сотрудников чешского посольства в ответ на высылку 18 российских сотрудников в Праге была более сильной реакцией, чем ожидалось, и что правительство рассмотрит дальнейшие шаги.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Хамаск сказал, что в понедельник попросил своих коллег из министров иностранных дел Европейского Союза «выразить солидарность» во время видеоконференции.

«Я ожидаю, что на основе этого также … мы узнаем больше выражений поддержки, и государства-члены будут решать, добавят ли они какие-то конкретные решения».

В субботу центральноевропейская страна приказала российским дипломатам покинуть страну, заявив, что она подозревает, что российская разведка причастна к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

«Реакция (со стороны России) сильнее, чем мы ожидали … дипломатов больше, чем количество высланных нами офицеров разведки», – сказал Хамачик на телевизионной пресс-конференции.

Я встречусь с премьер-министром и обсудю, нужно ли и когда что-то делать с чешской стороны.

Чешское правительство заявило, что у него есть разумные подозрения, что два агента российской разведки, обвиняемые в отравлении нервно-паралитическим газом в Великобритании в 2018 году, стояли за взрывом на складе боеприпасов четыре года назад, в результате которого погибли два человека.

(Подготовлено Джейсоном Ховетом и Яном Лопаткой, отредактировано Марком Генрихом)