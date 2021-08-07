Чиновник заявил, что эффект вращения космической станции требует изучения | Голос Америки

Представитель российского космического агентства заявил в среду, что космические инженеры проанализируют, повлиял ли какой-либо сбой, вызвавший отклонение Международной космической станции от ее нормальной ориентации, на какую-либо из ее систем.

Сергей Крикалев, директор пилотируемых космических программ в российской космической компании Роскосмос, подтвердил, что авария на прошлой неделе не нанесла заметного ущерба космической станции, но сказал, что экспертам необходимо изучить ее возможные последствия.

«Похоже, никакого вреда не было», – сказал Крикалев в интервью, которое транслировалось по российскому государственному телевидению. «Но специалисты должны оценить, как мы подтверждаем станцию ​​и каковы будут последствия».

В среду НАСА подтвердило, что станция работает нормально, и указало, что вращение было в пределах безопасности его систем.

Оборона России Наук Лабораторный модуль был запущен вскоре после того, как модуль прибыл на Международную космическую станцию ​​в четверг, медленно сделав орбитальную позицию примерно на полтора оборота. Российские диспетчеры миссии нанесли удары по другому российскому подразделению и российскому грузовому кораблю, прикрепленному к космической станции, чтобы остановить вращение и затем вернуть станцию ​​в нормальное состояние.

Американские и российские космические чиновники заявили, что экипаж станции из семи человек во время аварии не подвергался опасности.

Станция должна быть правильно выровнена, чтобы получать максимальную мощность от солнечных панелей и поддерживать связь с группами космической поддержки на Земле. Связь космической станции с наземными диспетчерами дважды прерывалась на несколько минут в четверг.

НАСА сообщило в твиттере во вторник, что станция отклонилась на 45 градусов, когда НаукДвигатели все еще работали, и потеря управления обсуждалась с экипажем.

«Дальнейший анализ показал, что общее изменение положения до восстановления нормального контроля позы составило (около) 540 градусов», – заявили в НАСА.

В среду НАСА отметило, что «продолжается анализ после события прошлой недели с незапланированными запусками ракет». Наук Он показал, что космическая станция все еще в хорошем состоянии и что системы работают нормально ».

«Важно отметить, что максимальная скорость и ускорение изменения ситуации не приблизились к пределам безопасности систем станции, и нормальная работа возобновилась после восстановления контроля над ситуацией», – сказала она.

Крикалев из Роскосмоса, ветеран шести космических миссий, который провел на орбите в общей сложности 803 дня, отметил в среду, что рулевые двигатели создают динамическую нагрузку на компоненты станции, что привело к тщательному анализу возможности чрезмерного перенапряжения некоторых из них. их.

«Станция – довольно хрупкое сооружение, и российский и американский секторы построены максимально легко», – сказал он. «Дополнительная нагрузка давит на водителей солнечных батарей и шин, на которых они установлены. Последствия проанализируют специалисты. Пока рано говорить о том, насколько это опасно, но это была неожиданная ситуация, требующая детального изучения. “

Крикалев сказал НаукЕго двигатели запустились, потому что неисправность системы управления ошибочно предположила, что лабораторный блок еще не пришвартовался к станции, и активировал двигатели, чтобы отвести его.

Запуск 20-тонной установки неоднократно откладывался из-за технических проблем. Первоначально планировалось, что его рост состоится в 2007 году, но из-за проблем с финансированием запуск был отложен, а в 2013 году эксперты обнаружили загрязнение в топливной системе, что привело к длительной и дорогостоящей замене. еще Наук Системы также подверглись обновлению или капитальному ремонту.

Наук Это первая новая кабина российской части Международной космической станции с 2010 года, которая предоставляет больше места для научных экспериментов и места для экипажа. Чтобы подготовить их к работе, российским членам экипажа с начала сентября предстоит совершить до 11 выходов в открытый космос.

В настоящее время космической станцией управляют астронавты НАСА Марк Ванде Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур. Олег Новицкий и Петр Дубров из Роскосмоса; Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиед и астронавт Европейского космического агентства Томас Биске.

В 1998 году в России была запущена первая кабина станции, Заря, за которым в 2000 году последовала еще одна большая работа, звезда, и три меньших единицы в последующие годы. последний из них, Расвет, прибыл на станцию ​​в 2010 году.