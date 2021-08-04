Фриман, Южная Дакота, – это аккуратный коралловый городок с населением около 1500 человек. Есть много вещей, которые можно порекомендовать Фриман, одна из которых – ее репутация эпицентра хронической вселенной.

Мой первый опыт работы с чизликом произошел на Ярмарке штата Южная Дакота, когда я был мальчиком. Роскошный запах привлек меня к ларьку, где продавали жареное мясо. Я заказал немного и с облегчением узнал, что его подают на деревянной шпажке, а не на стамеске.

Я откусил один кусок и повесился. Числич стал одной из моих любимых групп еды. И я был не один. В 2018 году законодательный орган Южной Дакоты официально объявил Числич штатом Нош.

Традиционный шезлик – это вертел, украшенный кусочками баранины или баранины. Его можно жарить или жарить на гриле, и его часто подают с щедрой щепоткой чесночной соли.

Когда Фримен проводил свой третий ежегодный фестиваль в Южной Дакоте, Чеслейк, она тянулась к нему, как енот к грядке сладкой кукурузы.

Chislic Festival включал в себя живую музыку, большую пивную палатку и множество продавцов чизликов. Но прежде чем поесть, я решил больше узнать о чизлике, послушав доклад под названием “Из России с любовью. Числичная история”. Представлено Маринетт Гувер и Яном Таттлом.

Я поговорил с Маринетт, которая входит в группу местных жителей, которые оживили фестиваль Числик.

«Когда законодательный орган штата сделал это заявление, некоторые из нас в сообществе подумали, что было бы весело провести фестиваль долбления во Фримане», – сказал он. – сказала Маринетт. «Через пару месяцев у нас было совместное мероприятие. Мы думали, что приедет 2000 человек. Тогда казалось, что нас может собрать 4000. В итоге пришло более 10 000. Наше первоначальное место было очень маленьким, были проблемы с парковкой, продавцы бежали. Из-за скопления людей. Это был беспорядок, но мы знали, что находимся на пути к чему-то ».

Йен, который провел некоторое время на Кавказе, подробно рассказал о воспитании Чеслика. В XIX веке он был одет в традиционный казачий костюм, в который входила большая шерстяная шапка, из-за которой его голова напоминала голову медведя.

«У немецких русских есть давняя традиция есть баранину, запеченную на вертеле» – сказал Ян. «Числич происходит от немецкого слова shaslic, что означает мясо на вертеле».

Ян объяснил, как Чеслик попал в Америку, историю о Екатерине Великой, Османской империи, торговле пряностями и Шелковом пути, расовых и религиозных преследованиях, Аврааме Линкольне, Законе о усадьбе и 100000 русско-немецкой эмиграции на Средний Запад. . . Вы знаете, обычные исторические вещи.

Некоторые из этих немецко-русских иммигрантов поселились в регионе Фримен в конце 19 века, принеся с собой свою традицию жарить кубики баранины на вертеле.

Больше всего меня заинтриговал в презентации Яна эпилог, когда он раздавал образцы чизлика, приготовленного традиционным способом, который до сих пор используется на Кавказе. Но вместо того, чтобы готовить мясо на деревянных шпажках, Ян использовал пару длинных узких мечей. Я подозреваю, что мечи были универсальным инструментом.

Ягненок замаринован в винегрете, который содержит экзотические ингредиенты, такие как турецкий лавровый лист и перец Алеппо. Мясо получилось довольно острым, с далекими отголосками солнечных альпийских лугов и старинных торговых путей.

Пока я изучал происхождение чизлика, моя жена, естественно, пошла к продавцу и купила много вещей. Мы сидели в пивной палатке – я не хотел неуважительно относиться к местным обычаям, поэтому я пил своим чизликом – и смотрел, как толпа разрастается. Это было незадолго до того, как будку, управляемую Советом фестиваля Чизлейк в Южной Дакоте, заняла группа людей, которая, казалось, растянулась на полмили.

Я подошел к задней части будки и поговорил с Ли, молодым человеком, который был частью бригады, которая управляла набором посуды. Ли работает на местной фабрике Vermeer и был одним из 240 волонтеров, которые помогли организовать Chislic Festival.

“С тех пор, как мы открылись, была очередь”, Он сказал мне, когда его спросили, как обстоят дела. «Фримен – отличный маленький городок. Этот фестиваль имеет большое значение для нас».

«Отклик на фестиваль этого года был ошеломляющим», – сказала Маринетт, глядя на толпу.

Неплохо для скромного маленького шашлыка, который приехал в Америку из региона Черного моря и начал новую жизнь в качестве вкусной еды Среднего Запада.