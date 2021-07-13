Число погибших в беспорядках в Южной Африке после тюрьмы Зума увеличилось

Число погибших в результате беспорядков в Южной Африке выросло до 45 во вторник, поскольку полиция и военные пытались остановить беспорядки в бедных районах двух провинций, которые начались на прошлой неделе после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы.

По словам официальных лиц, многие из смертей в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал произошли в результате хаотической давки, в ходе которой десятки людей украли из магазинов еду, электрические приборы, алкоголь и одежду.

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Спорадические вспышки насилия начались после того, как в четверг Зума начал отбывать 15-месячный тюремный срок за неуважение к суду. Он отказался подчиниться постановлению суда о даче показаний в рамках проводимого при поддержке государства расследования обвинений в коррупции, когда он был президентом с 2009 по 2018 год.

По словам очевидцев, беспорядки затем переросли в серию грабежей в деревнях в двух провинциях, хотя не распространились на другие семь провинций Южной Африки, где полиция находится в состоянии боевой готовности.

«Преступный элемент захватил эту ситуацию», – сказал премьер-министр Давид Макура о провинции Гаутенг, в которую входит Йоханнесбург.

По его словам, в Гаутенге арестовано более 400 человек, но ситуация далека от контроля.

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«Мы понимаем, что безработные не получают достаточно еды. Мы понимаем, что ситуация усугубилась пандемией. Но это грабежи подрывают наш бизнес здесь (в Соуэто). Это подрывает нашу экономику и наше общество, и это подрыв всего “.

Пока он говорил, в эфире было показано, как полиция пытается навести порядок в торговом центре «Ндовая», где 10 человек были раздавлены насмерть в результате мародерства. Раздались выстрелы.

Махура обратился к лидерам политических, религиозных и общественных организаций с призывом прекратить грабежи.

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Махора сказал, что по меньшей мере 19 человек были убиты в Гаутенге, в том числе 10 в торговом центре Meadowlands в Соуэто.

По меньшей мере 26 человек погибли в провинции Квазулу-Натал, сообщил прессе премьер-министр Сихель Зикалала во вторник, многие из них были раздавлены в магазинах.

Развертывание 2500 солдат для поддержки южноафриканской полиции еще не остановило безудержных грабежей, хотя в некоторых районах Йоханнесбурга, в том числе в Вослоросе в восточной части города, были произведены аресты.

Во вторник продолжались грабежи торговых центров в районах города Йоханнесбург, в том числе Jabulani Mall и Dobsonville Mall в Соуэто. Поступали также сообщения о грабежах в Квазулу-Натале.

Власти неоднократно предупреждали сторонников и родственников Зумы не использовать социальные сети для разжигания беспорядков.

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Конституционный суд, высший суд страны, в понедельник заслушал ходатайство Зумы об отмене приговора. Адвокат Зумы утверждал, что Верховный суд допустил ошибки, приговорив Зуму к тюремному заключению. После 10 часов дачи показаний судьи заявили, что объявят свое решение позже.