В гримерке актеры надевают балаклавы цвета хаки и пристегивают липучки к своим бронежилетам.

Несмотря на то, что они пусты, в магазинах есть щелчок, чтобы загрузить патроны.

Знак «Z» везде.

Полиция разоблачила украинского предателя – последнего на войне

Это был бы худший кошмар украинцев.

Здесь, в России, это ночь в городе.

Смотри как Россия Изображает свою борьбу Украина Вы поймете, почему неудачи на поле боя не меняют радикально отношение людей к этой войне.

Теперь это групповое мышление.

Тех, кто осмеливается думать по-другому, не замечают или заставляют замолчать, и их голоса редко слышны.

У широкой публики, которая слоняется вокруг изо дня в день, нет шансов против этих толстых историй.

Спектакль называется «Политические люди» — русское название так называемых «зеленых человечков», которых он захватил и незаконно аннексировал. Крым В 2014.

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Актеры загружают бланки в журналы за «чрезмерное» выступление



Актеры принадлежат к группе «Новороссия», связанной с ополчением в Луганской Народной Республике.

Сюжет, рассказанный с помощью иммерсивного театра, видео и ревущего рока, представляет собой дикую историю о биологических лабораториях, одурманенных наркотиками украинских нацистах, больших плохих американцах и русском героизме, снятую на месте. Донбасс.

Роман Разум, исполняющий главную роль, сказал: «Мы видели это своими глазами.

«Это то, через что мы прошли, друзья и коллеги. Это чистая правда».

Для Разума последние восемь лет были ужасной историей украинских военных под руководством ЦРУ против жителей Донбасса.

В его глазах было мало сомнений, что все будет не так черно-бело.

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Роман Разум, играющий главного героя, говорит, что Украина создана для «уничтожения России».



«Определение Украины было создано, чтобы уничтожить Россию», — сказал он.

«Сегодня на этом шоу мы говорили об «аэродинамической» операции, которую создали ЦРУ и Пентагон, чтобы спровоцировать два наших народа и полностью уничтожить Россию. Сейчас мы видим результаты этой операции».

Операция «Аэродинамика» была послевоенной программой ЦРУ, созданной для укрепления связей с украинскими националистами, выступавшими против Советского Союза.

Это давно разоблачено, но это удобная сюжетная база для многих россиян, которые этого хотят. Владимир ПутинОни твердо верят, что все зло начинается с ЦРУ.

Мы приехали на спектакль во Владимир, в нескольких часах езды к востоку от Москвы.

Большинство посетителей — это местные военные или силовики — юные кадеты, местная милиция и Росквартия, Нацгвардия.

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Отношения были ужесточены и укреплены недавними неудачами и ужасной гибелью людей.



Распространением приглашений занимается отдел культуры Росгвардии (да, есть) и местная администрация.

Грант присужден Президентским фондом культурных инициатив.

Следующая остановка в туре — близлежащий военный полигон в Ковро, куда приезжают тренироваться мобилизованные из Владимирской области бойцы.

Если у вас есть какая-то подготовка и соответствующее снаряжение, вера в свое дело — одно из немногих ваших оружий.

Зрители, кажется, в восторге.

Аплодисменты стоя последним словам Разума: «Победа за нами».

я спрашиваю его о Отбили южноукраинский город ХерсонРусские войска были вынуждены отступить.

«Это все временно. Мы обязательно вернемся», — сказал он.

«Военное руководство страны хорошо осведомлено о ситуации и знает, что делать».

Посетители позируют с ним перед рекламным щитом «Приличные люди».

Один из них, Володя, рослый мужчина, говорит, что был в восторге от спектакля.

Он сказал: «Я ветеран Северокавказской военной операции. Я уже прошел через это».

Он будет служить в Украине?

«Если Родина позовет, я поеду, я уже собрал чемодан», — сказал он.

из МобилизацияРегулярно появляются и распространяются в сети видеообращения к женам и родственникам с просьбами об усилении поддержки приглашенных.

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Женщины обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать лучшую поддержку мобилизованным войскам



Многие из Владимирской области.

В последнем женская группа умоляет Путина разобраться с «ущербом».

«Никто не имеет права отправлять призывников на фронт без оружия и подготовки. Это противозаконно», — утверждают они.

Подробнее о войне в Украине:

Конфликт закончится к концу весны», — спрогнозировал замминистра обороны Украины.

Бывший британский тренер по бегу бежит в освобожденные деревни, чтобы спасти мирных жителей.

Другое дело заставить любого из них поговорить с западными СМИ.

Отчасти это связано с тем, что Законы об отступлении от вооружений теперь хорошо известны.

Но в основном сомнения.

Мы по-прежнему враги, а они по-прежнему патриоты, даже если их пацаны недостаточно вооружены или обучены.

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После девяти месяцев вторжения любой подход стал трудным из-за недавних неудач и ужасающих человеческих жертв.

Есть ощущение, что если русскому народу приходится идти на эти жертвы, то это должно быть не просто так.

Это будет посланием из поколения в поколение о том, что намерения России благородны и русские не сделали ничего плохого.

Мальчик смотрит на рекламный щит шоу и изо всех сил пытается произнести «Ве-Жли-Ви-Е».

— Почему они так называются? — спросил он у матери.

Потому что они вежливые», — сказала она.