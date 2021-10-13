Члены голландской королевской семьи могут жениться на однополом партнере, не отказываясь от короны.

АМСТЕРДАМ. В стране, которая впервые узаконила однополые браки, по словам голландского премьер-министра, голландский наследный принц имеет право жениться на ком-либо любого пола, не отказываясь от своего права на престол.

17-летняя наследная принцесса Катарина Амалия никак не прокомментировала этот вопрос, и о ее личной жизни известно немного. Вопрос возник после того, как недавно опубликованные книги утверждали, что правила штата исключают возможность существования однополой королевской пары.

Но премьер-министр Марк Рютте сказал, что времена изменились с тех пор, как один из его предшественников последний раз поднимал этот вопрос в 2000 году.

«Правительство считает, что наследник также может жениться на человеке того же пола», – написал Рут в письме в парламент.

«Таким образом, Кабинет министров не считает, что наследник престола или король должен отречься от престола, если он желает жениться на партнере того же пола».

Однополые браки были легализованы в Нидерландах в 2001 году.

Рютте сказал, что есть одна проблема, которая остается нерешенной: как однополые браки повлияют на последующее наследование детей королевской пары. Он сказал, что сейчас нет смысла это определять.

«Это во многом зависит от фактов и обстоятельств конкретного дела, как вы можете убедиться, оглянувшись назад на то, как семейное право изменилось с течением времени», – написал он.

В отличие от обычных браков, королевские браки требуют одобрения парламента. Иногда члены голландской королевской семьи уступали свое место в очереди, чтобы жениться на ком-то без разрешения.