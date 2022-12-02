Чтение на выходных о женском представительстве: «Мы собираемся вместе, потому что мы женщины-премьер-министры», — сказала репортеру Джасинда Ардерн; Украинские женщины играют жизненно важную роль в борьбе с Россией

Читайте выходные о женском представительстве представляет собой сборник историй о женском представительстве в политике, в советах директоров, в спорте и развлечениях, в судебных органах и в частном секторе в Соединенных Штатах и ​​во всем мире — с небольшим количеством садоводства и добрыми намерениями, смешанными для свежести!

Я только что вернулся из короткой поездки в Нью-Йорк, где она актриса. Стив Скалиа и посетил Relaunch Soiree для Новое большинство Нью-Йорка. Это замечательное мероприятие провел генеральный директор New Majority Джессика Халлер, и ее замечательная команда, и на ней присутствовали почти все официальные избранные женщины Нью-Йорка, о встрече с которыми только можно было мечтать! У нас была возможность поболтать о голосовании за рейтинговый выбор и представлении женщин с Рут Мессингер (бывший член совета и президент округа Манхэттен), Тиш Джеймс (Генеральный прокурор Нью-Йорка), Шахана Ханиф ( Первая мусульманка избран в городской совет Нью-Йорка) и многие другие замечательные молодые лидеры.

Джессика Халлер, Рут Мессингер и Синтия Ричи Террелл.

Как вы помните, команда Reportwomen тесно сотрудничала с Джессикой Халлер, чтобы понять ключевые компоненты, которые привели к созданию первого в Нью-Йорке городского совета, в котором большинство составляют женщины. Благодаря количественным и качественным исследованиям мы обнаружили, что формула успеха включает как набор, так и обучение женщин-кандидатов. И Наличие таких политик, как ограничение сроков полномочий, государственное финансирование и голосование по секретным вопросам, создало больше возможностей для женщин баллотироваться и побеждать. Подробнее об этом ниже.

Цитата недели: «Мы собрались вместе, потому что мы премьер-министры»

Смотрите, как премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подробно изложила этот вопрос репортера во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Муж спросил: «Вы собираетесь встречаться, потому что вы одного возраста и у вас много общего?»

Читать далее: https://t.co/eTtJEqJoFZ pic.twitter.com/UBEZs1kzvF — Новости SBS (@SBSNews) 30 ноября 2022 г.

Премьер-министры Новой Зеландии и Финляндии (обе женщины) провели на этой неделе совместную пресс-конференцию, и их спросили, встречаются ли они, потому что они одного возраста. женская повестка дня Главный редактор Тарла Ламберт Он пишет о Джасинде Ардерн быстрый ответ На неправильный вопрос:

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заставила мужчину-репортера съежиться от стыда после того, как он спросил о ее встрече с премьер-министром Финляндии Санной Марин на этой неделе, задаваясь вопросом, объединились ли эти двое, потому что они были «одного возраста». Лицо Ардерна вскоре скривилось в подозрительном выражении, когда репортер все глубже погружался в бездну невозврата, заикаясь о «общих вещах» двух лидеров. «Мой первый вопрос: интересно, спрашивал ли кто-нибудь Барака Обаму и Джона К., встречались ли они, потому что они были одного возраста», — сказал Ардерн. «У нас, конечно, выше доля мужчин в политике — это факт — потому что встречаются две женщины, а не только из-за их пола», — сказал Ардерн. «Мы встречаемся, потому что мы премьер-министры», — добавил Марин.

Украинские женщины по-прежнему играют жизненно важную роль в сопротивлении страны России

Новая школа в Украине обучает женщин — как гражданских лиц, так и сотрудников сил безопасности Украины — тому, как управлять беспилотниками, чтобы помочь стране бороться с российскими войсками.https://t.co/IagWVhPs6q — НПР (НПР) 26 ноября 2022 г.

в течение Российское вторжение в УкраинуЖенщины постоянно пересматривали свою роль в обществе. Она бросает вызов патриархальным культурным нормам и стереотипы. Женщины не имели равного военного статуса в Украине до 2018 года, и им не разрешалось занимать определенные должности.

В настоящее время, Новая школа, которая обучает женщин Летающие беспилотники — важнейший компонент сопротивления Украины российским силам.

Женщины мотивированы и хотят драться.

В Украине много женщин в армии, но, по словам директоров школ, они редко служат пилотами дронов. Школа, которая открылась в Киеве в августе и является частной, призвана изменить это. «Мы все понимаем, что это война 21 века», — сказала Национальному общественному радио Татьяна Кузнецова, одна из первых абитуриентов школы, во время занятия в гигантском Пироульевом саду в Киеве. Основатель школы Валерий Боровик говорит, что учащиеся могут передать свои новые навыки украинским военным, если захотят. «Меня очень удивило, что 80% наших студентов хотят поступить в [the front line],» Он говорит. Украинки уже несли боевую службу ок. На столетие выше американок. Украинские женщины-офицеры были и в Первую мировую войну, в австро-венгерской армии, и во Вторую мировую войну, в Красной Армии.

шарада Постсоветский брифинг 2021 г. В нем исследуется представительство украинских женщин в правительстве, а также то, как женщины в армии и правительстве исторически были ограничены гендерными нормами.

Растущие рейтинги в рейтинговом выборе по популярности

Промежуточные выборы этого года показали, по крайней мере, одну вещь: рейтинговое голосование растет по всей стране. В то время, когда растет поляризация и люди все больше разочаровываются в нашей политической системе, RCV оказался популярным решением. Наш замечательный коллега Дэвид Дейли Только основные моменты Насколько успешен RCV на этих выборах:

В 2016 году только 10 городов использовали RCV. Теперь это число превышает 50, начиная с небольших городков в штате Юта и заканчивая либеральными городами, такими как Сан-Франциско и Миннеаполис. В 2020 году несколько штатов использовали систему RCV для выбора президентских праймериз, а в последние годы республиканцы Вирджинии использовали RCV для выбора своих кандидатов в губернаторы и кандидатов в Палату представителей США. В последние годы Мэн и Аляска приняли RCV, а на прошлой неделе Невада сделала шаг к тому, чтобы присоединиться к ним после того, как избиратели приняли поправку к конституции, учреждающую RCV на ключевых выборах в штате и на национальном уровне (для победы потребуется второе голосование в 2024 году). . Сиэтл и Портленд, штат Орегон, были среди семи новых городов и округов, принявших RCV в день выборов в этом году, в то время как Арлингтон, штат Вирджиния, проголосовал за их принятие в соответствии с законом. В настоящее время более 15 миллионов человек проживают в городах, округах и штатах, где регулярно проводятся выборные рейтинговые выборы. Одна постоянная тема: молодые люди во всем политическом спектре наиболее предрасположены к RCV… Прошлым летом RCV помог сформировать самый разнообразный городской совет в истории Нью-Йорка: впервые большинство (31) из 51 члена совета составляли женщины. Совет, который долгое время был прерогативой политической элиты старой гвардии, теперь поддерживается новыми голосами.

Узнайте больше об этом удивительном достижении для женщин в Нью-Йорке в нашем районе. Доклад о том, почему женщины победили в 2021 году!

Первая женщина-арбитр мужского матча чемпионата мира по футболу

Дата назначена на четверг! 🤩 На мужском турнире впервые будут судить три женщины. #Кубок мира В матче Коста-Рика-Германия. Вместе с помощником рефери Стефани Фраппар к ним присоединятся Ньюса Пак и Карен Диаз. 👏 pic.twitter.com/fgHfh2DICK — Чемпионат мира по футболу (Чемпионат мира по футболу) 30 ноября 2022 г.

В матче чемпионата мира Германии против Коста-Рики в четверг будет не только первая женщина-арбитр, но и Первая женская команда менеджеров мужского чемпионата мира.. Женское представительство и лидерство важны во всех аспектах жизни, и спорт, поскольку женщины исторически не учитывались, не является исключением.

ФИФА объявила во вторник, что Фраппар, которая станет первой женщиной, которая будет обслуживать матч мужского чемпионата мира, присоединится к помощникам судьи Ньюса Пак из Бразилии и мексиканке Карен Диас Медина в решающем матче группы E в четверг. 38-летняя спортсменка отметит еще одну веху в своей карьере на родине, обслуживая мартовские отборочные матчи чемпионата мира среди мужчин, матч мужской Лиги чемпионов 2020 года, финал Суперкубка УЕФА 2019 года и матчи Лиги 1… Перед началом турнира Фраппар сказала, что надеется, что включение женщин-арбитров в Катаре «сделает все возможное» на более широком уровне. «Это сильный сигнал от ФИФА и властей о том, что в этой стране есть женщины-арбитры», — сказала она.

Первая леди Чили Ирина Караманос переосмыслила свою роль

Габриэль Бурек и Ирина Караманос. (Фейсбук / Габриэль Бурек)

Это потрясающая акши чавла #ЖенщиныЛид блог, есть Выделять Активистка-феминистка Ирина Караманос замужем за президентом Чили Габриэлем Бориком. Она взяла на себя роль первой леди в надежде исправить это, и хотя не все ее попытки увенчались успехом, тем не менее она поднимает важные вопросы.

Караманос еще до избрания Борика указал, что она может не взять на себя роль первой леди в случае его победы. «Это ситуация, которую стоит переосмыслить, потому что мы живем в разные времена, многое изменилось, и вам нужно переосмыслить власть и отношения, которые от нее исходят», он сказал в то время Объясняя ее незаинтересованность в должности… В последние месяцы Караманос работал над передачей работы по управлению шестью учреждениями, которые курируют такие программы, как Сеть детских дневных садов, Музей науки и Организация развития женщин, соответствующим министерствам, сообщает The Washington Post. упомянул. «Партнер президента выбран в качестве партнера… а не президента учреждений», — объяснил Караманос совету директоров, когда она отделяла их учреждение — Музей науки — от офиса первой леди.

Инвестируйте в равенство женщин

Новаторская работа женской организации Amthlon была бы невозможна без вклада наших замечательных сторонников. Пожертвовать сегодня Чтобы помочь нам продолжать бороться за равенство и более здоровую демократию!

Она была Ширли Чисхолмдень рождения на этой неделе. Нас до сих пор вдохновляет ее мудрый совет поставить к столу собственные стулья. Некоторые из нас даже работают над созданием новых таблиц!

следующий:

Демократия в Соединенных Штатах находится в опасном переломном моменте — от отмены права на аборт до отсутствия равной оплаты труда и отпуска по уходу за ребенком, стремительного роста материнской смертности и нападок на трансгендерное здоровье. Если не остановить эти кризисы, они приведут к еще большему разрыву в политическом участии и представительстве. на 50 лет, РС. Она работала над формированием феминистской журналистики — репортажами, восстаниями и рассказами правды с передовой, отстаиванием Поправки о равных правах и сосредоточением внимания на историях тех, кто пострадал больше всего. Учитывая все, что поставлено на карту ради равенства, мы удваиваем наши обязательства на следующие 50 лет. Взамен нам нужна ваша помощь, Поддержка РС. Пожертвуйте сегодня — вам выгодна любая сумма. менее чем 5 долларов в месяцВы получите печатный журнал вместе с нашими электронными информационными бюллетенями, предупреждениями о действиях и приглашениями на РС. Студийные мероприятия и подкасты. Мы благодарны за вашу верность и свирепость.