Что мы купили: как экранная лента BenQ завершает настройку моего домашнего офиса

Когда я присоединился к Engadget летом 2018 года, одной из первых вещей, которую я решил сделать, было построить красивый домашний офис. На моей предыдущей работе у меня не было возможности работать удаленно, так что это не было моим приоритетом. Это оказалось ошибкой, потому что, когда я начал работать из дома, это меня быстро утомило. Моя кухня просто не годилась для офиса, поэтому я решил все изменить.

Игорь Бонивачич / Engadget

Часть за частью стол, который я построил в своей спальне, превратился в пространство, где мне нравилось сидеть и писать. Но только в этом году она почувствовала себя полноценной. Недостающий кусок был Панель экрана BenQодин из осветительных приборов, которые вы устанавливаете на свой экран.

Я откладывал покупку Screenbar на несколько лет, в основном из-за его цены в 170 канадских долларов (109 долларов США). Так почему же я не купил обычную настольную лампу? Что ж, экран привлек мое внимание по нескольким причинам. Я живу в небольшой квартире в Торонто, поэтому лампа, которая могла стоять на моем мониторе, а не на моем столе, была привлекательной, потому что место в большом почете, особенно на моем маленьком столе. Кроме того, панель экрана разделяет функцию, которая мне нравится. Лампы Philips Hue. Из коробки можно регулировать цветовую температуру светодиодов — не нужно покупать отдельные лампочки. BenQ также утверждает, что полоса монитора дает меньше бликов, чем традиционная настольная лампа, из-за того, что она расположена над монитором.

Игорь Бонивачич / Engadget

Настройка также проста. Кабель USB-C к USB-A соединяет панель дисплея с компьютером, обеспечивая его всей необходимой мощностью. Вам не нужно устанавливать какое-либо программное обеспечение на свой компьютер, чтобы использовать устройство. Четыре емкостные кнопки вверху позволяют включать и выключать полосу экрана, регулировать цветовую температуру и яркость или включать автояркость. Файл для продажи BenQ Более дорогая версия панели экрана Он поставляется с циферблатом, который вы можете разместить на своем столе для более удобного доступа к элементам управления, но для большинства людей это не нужно.

Единственным недостатком экранной панели является то, что она занимает место, которое можно использовать для установки веб-камеры. С 27-дюймовым монитором с плоским экраном, таким как My Dell, можно разместить оба, но ни один из них не может сидеть в центре.

В зависимости от ваших потребностей это может полностью отбить у вас желание рассматривать панель монитора BenQ. Для меня это было легкое решение. Вам не нужно делать много звонков в Zoom. Кроме того, расположение моего офисного стола не идеально подходит для видеозвонков. Когда я сажусь писать, моя спина обращена к окну во всю стену. Это не просто веб-камера, которую нужно разгадать. Решение для меня состояло в том, чтобы использовать свой MacBook Air и сидеть у окна, когда мне нужно запрыгнуть на Zoom.

Игорь Бонивачич / Engadget

Оглядываясь назад, я сожалею, что не купил экранную панель раньше. Сказать, что это изменило атмосферу моей спальни и офиса, было бы преуменьшением. Зима в Торонто — долгое темное дело. В январе и феврале солнце может садиться уже в 17:00. Мое настроение, как и у многих людей, может сильно различаться в зависимости от количества и качества света, проникающего в мой дом. Тот факт, что вы можете регулировать цветовую температуру светодиодных лент в диапазоне от 2700K до 6500K, означает, что они могут воспроизводить яркий, теплый белый цвет и солнечный свет, что делает его идеальным для использования в течение всего дня и даже для работы с чувствительной к цвету, такой как редактирование фотографий. По моему опыту, это идеальное решение для небольшого пространства.