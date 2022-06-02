Что мы купили: как экранная лента BenQ завершает настройку моего домашнего офиса

Когда я присоединился к Engadget летом 2018 года, одной из первых вещей, которую я решил сделать, было построить красивый домашний офис. На моей предыдущей работе у меня не было возможности работать удаленно, так что это не было моим приоритетом. Это оказалось ошибкой, потому что, когда я начал работать из дома, это меня быстро утомило. Моя кухня просто не годилась для офиса, поэтому я решил все изменить.
Часть за частью стол, который я построил в своей спальне, превратился в пространство, где мне нравилось сидеть и писать. Но только в этом году она почувствовала себя полноценной. Недостающий кусок был Панель экрана BenQодин из осветительных приборов, которые вы устанавливаете на свой экран.
Я откладывал покупку Screenbar на несколько лет, в основном из-за его цены в 170 канадских долларов (109 долларов США). Так почему же я не купил обычную настольную лампу? Что ж, экран привлек мое внимание по нескольким причинам. Я живу в небольшой квартире в Торонто, поэтому лампа, которая могла стоять на моем мониторе, а не на моем столе, была привлекательной, потому что место в большом почете, особенно на моем маленьком столе. Кроме того, панель экрана разделяет функцию, которая мне нравится. Лампы Philips Hue. Из коробки можно регулировать цветовую температуру светодиодов — не нужно покупать отдельные лампочки. BenQ также утверждает, что полоса монитора дает меньше бликов, чем традиционная настольная лампа, из-за того, что она расположена над монитором.
Настройка также проста. Кабель USB-C к USB-A соединяет панель дисплея с компьютером, обеспечивая его всей необходимой мощностью. Вам не нужно устанавливать какое-либо программное обеспечение на свой компьютер, чтобы использовать устройство. Четыре емкостные кнопки вверху позволяют включать и выключать полосу экрана, регулировать цветовую температуру и яркость или включать автояркость. Файл для продажи BenQ Более дорогая версия панели экрана Он поставляется с циферблатом, который вы можете разместить на своем столе для более удобного доступа к элементам управления, но для большинства людей это не нужно.
Единственным недостатком экранной панели является то, что она занимает место, которое можно использовать для установки веб-камеры. С 27-дюймовым монитором с плоским экраном, таким как My Dell, можно разместить оба, но ни один из них не может сидеть в центре.
В зависимости от ваших потребностей это может полностью отбить у вас желание рассматривать панель монитора BenQ. Для меня это было легкое решение. Вам не нужно делать много звонков в Zoom. Кроме того, расположение моего офисного стола не идеально подходит для видеозвонков. Когда я сажусь писать, моя спина обращена к окну во всю стену. Это не просто веб-камера, которую нужно разгадать. Решение для меня состояло в том, чтобы использовать свой MacBook Air и сидеть у окна, когда мне нужно запрыгнуть на Zoom.
Оглядываясь назад, я сожалею, что не купил экранную панель раньше. Сказать, что это изменило атмосферу моей спальни и офиса, было бы преуменьшением. Зима в Торонто — долгое темное дело. В январе и феврале солнце может садиться уже в 17:00. Мое настроение, как и у многих людей, может сильно различаться в зависимости от количества и качества света, проникающего в мой дом. Тот факт, что вы можете регулировать цветовую температуру светодиодных лент в диапазоне от 2700K до 6500K, означает, что они могут воспроизводить яркий, теплый белый цвет и солнечный свет, что делает его идеальным для использования в течение всего дня и даже для работы с чувствительной к цвету, такой как редактирование фотографий. По моему опыту, это идеальное решение для небольшого пространства.
Все продукты, рекомендованные Engadget, отбираются нашей редакционной командой независимо от материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получить партнерскую комиссию.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».