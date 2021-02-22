Что на самом деле стоит за корпоративными обещаниями в отношении изменения климата?

Компании со строгими целями достигли определенного прогресса. в отчет В прошлом месяце организация Science Based Targets, начатая экологическими группами и сотнями компаний, собранных Организацией Объединенных Наций, сообщила, что 338 крупных компаний по всему миру, располагая достаточными данными о своих выбросах, вместе сократили свои выбросы на 25% в период с 2015 по 2019 год.

Часто у крупных компаний одной отрасли очень разные показатели.

Например, Walmart раскрывает свои цели по сокращению выбросов и прогресс, достигнутый в своем проекте раскрытия углеродной информации, в том числе целевые выбросы от своих поставщиков, и его план был изучен Science Based Targets. Но Costco не ожидает сокращения выбросов. До конца следующего года. Руководители Costco от комментариев отказались.

Netflix часто сравнивают с такими техническими гигантами, как Google и Microsoft. Но Netflix еще не поставил цель сократить выбросы, вызываемые ее офисами, производственной деятельностью и компьютерными серверами, которые они используют. «Действия в области климата очень важны, и мы объявим о наших планах весной, которые будут включать цели, основанные на климатологии», – говорится в заявлении компании.

Уменьшить выбросы сложно. Компании должны надежно измерять количество углекислого газа и других парниковых газов, за которые они несут ответственность. Тогда компаниям придется искать более чистые источники энергии без ущерба для своей деятельности. Там, где они не могут найти более чистых альтернатив, компании часто платят другим за сокращение выбросов или удаление углерода из атмосферы.

Задача становится более сложной, поскольку компании начинают процесс сокращения так называемых выбросов категории 3 – загрязнения от поставщиков и клиентов. В нефтяных компаниях, например, объем 3 будет включать выбросы от автомобилей, работающих на бензине.

Перед BlackRock, под управлением которой находятся активы на 8,7 триллиона долларов, включая доли в нескольких компаниях, явно стоит непростая задача. Компания не владеет напрямую большинством акций или облигаций, которые она покупает – она ​​управляет ими для пенсионных фондов, других компаний и индивидуальных инвесторов, что ограничивает объем климатической деятельности, в которой она может участвовать. Кроме того, большинство его инвестиционных продуктов соответствует индексам, таким как S&P 500, поэтому в конечном итоге он неизбежно управляет акциями компаний, работающих на ископаемом топливе.

Несколько фирм с Уолл-стрит пообещали устранить нулевые выбросы от кредитования и другой финансовой деятельности, но не уточнили, применяется ли эта цель к акциям и облигациям, которыми они управляют для клиентов. Решение BlackRock включить все активы, которыми она управляет, может вынудить других финансовых гигантов взять на себя аналогичные обязательства, но это может встревожить отрасли ископаемого топлива и их политических сторонников в Конгрессе.