Что смотреть в новогоднюю ночь: фильмы, телешоу и прямые трансляции

Начните с фильма о путешествиях по Нью-Йорку. «Маленький беглец» (1953) — плохая история о мальчике, который уходит из дома, чтобы провести день, исследуя Кони-Айленд. «Центр 81», Жан-Мишель Баския, снятый в начале 80-х, но выпущенный в 2000 году, играет художника, который бродит по улицам нижнего Манхэттена и встречает легенды Нью-Йорка начала 80-х. Да, это Дебби Гарри в роли сказочной принцессы.

Или попробуйте два фильма, которые размышляют о том, что значит быть молодым и найти себя. в «Брат брату» (2004), персонаж Энтони Маки подружился с чернокожим художником-геем, чью жизнь сформировал Гарлемский ренессанс. В сухой комедии Ноя Баумбаха «Фрэнсис Ха» (2013) Грета Гервиг играет юную танцовщицу, которая борется за амбиции, дружбу и неуловимое счастье в манхэттенском стиле.

семейные часы

«Lego Masters» — это реалити-шоу для всей семьи, Стриминг на Hulu, где команду из двух человек просят создать конструкции Lego, которые являются технически выдающимися и требовательными с архитектурной точки зрения.

Детям понравится превращать Lego в носимые головные уборы, милых животных и автомобили для разрушения. Взрослые, особенно те, кто вырос на конструкторах LEGO, оценят инженерные навыки, необходимые для того, чтобы конструкции выдерживали сильный ветер и даже удары. Ожидайте творческого, душераздирающего веселья независимо от эпизода, особенно с очаровательным футболистом Уиллом Арнеттом в качестве ведущего.

испытывать ностальгию

направиться к IMDb TV Смотреть «Все в семье», ситком на канале CBS, который шел с 1971 по 1979 год. Когда Арчи, Эдит и их соседи в Квинсе спорят о расе, феминизме и политике, голоса ненависти вырываются из сегодняшних заголовков. Второй сезон содержит несколько очень забавных эпизодов, в том числе «Визит Сэмми», где Сэмми Дэвис-младший целует Арчи незабываемый поцелуй.

В течение дня, более темного, чем ваш старый телевизор, смотрите «Сумеречную зону» в течение трех дней. марафон Начиная с новогодней ночи. В расписании пятницы есть два из лучших эпизодов сериала: «Нерабочее время» о женщине, бредущей в странный универмаг, и «Монстры на Мейпл-стрит» о районе, который становится параноиком из-за потенциального вторжения инопланетян.