Что США сказали обесценивая Индию, когда Россия начала поставки С-400

Вашингтон указал, что российские системы С-400 могут вызвать санкции CAATSA. (Файл)

Вашингтон:

Представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты еще не приняли никакого решения о возможности отмены санкций против Индии за ее покупку системы противоракетной обороны С-400 у России, добавив, что Закон США о противодействии правоприменению (CAATSA) является одеялом. или национальное соглашение об освобождении от уплаты налогов.

В ответ на сообщения пресс-секретарь заявил, что администрация Джо Байдена призывает «всех наших союзников и союзников» отказаться от сделок с Россией, которые могут вызвать санкции в соответствии с CAATSA, и что Россия начала поставки С-400 в Индию.

Во время 19-го ежегодного двустороннего саммита между Индией и Россией в Нью-Дели в октябре 2019 года Индия подписала с Россией соглашение на 5,43 миллиарда долларов на закупку пяти ракетных систем С-400 для долгосрочных нужд обороны.

Вашингтон указал, что российские системы С-400 могут вызвать санкции CAATSA. CAATSA — это федеральный закон США, который вводит санкции против Ирана, Северной Кореи и России.

CAATSA уполномочивает администрацию США вводить санкции в отношении стран, закупающих у России крупную оборонную технику в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году и ее вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

На фоне призывов сенаторов США отменить санкции против Индии представитель пояснил, что CAATSA не имеет общего или общенационального соглашения об освобождении от налогов.

«Мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от любых сделок с Россией, которые могут поставить под угрозу санкции в соответствии с Законом США о борьбе с санкциями (CAATSA). Мы не принимали никакого решения о возможном отказе от сделок Индии с Россией в отношении оружия», — сказал представитель.

«Партнерство США и Индии в области безопасности значительно расширилось в последние годы, что соответствует статусу Индии как ключевого партнера в области безопасности. Мы надеемся продолжить этот мощный импульс в нашем партнерстве в области безопасности. Мы ценим наше стратегическое партнерство с Индией», — сказал он. пресс-секретарь добавил.

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