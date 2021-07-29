Что такое РПЦ? Почему России запретили участвовать в Олимпийских играх, но некоторые спортсмены все еще выступают в Токио-2020

Если Григорий Родченков решит участвовать в летних Олимпийских играх, то он будет из неизвестного места в США. В своей книге глава российской антидопинговой лаборатории теперь описывает себя как разоблачителя, человека, который «обитает в темном, таинственном царстве, где извращенная гордость за свои прошлые аморальные достижения сосуществует с желанием разоблачить коррумпированный режим, успешно добившийся успеха». лелеяли его так долго “.

В период с 2006 по 2015 год Родченков был человеком, обвиненным в искоренении допинга в российской легкой атлетике. Сказать, что он потерпел неудачу, было бы для него щедрым оттенком. Вместо этого он дал тысячам спортсменов и женщин вещества, улучшающие спортивные результаты, прежде чем наконец все раскрыть.

В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство признало страну виновной в узаконивании допинга и последующем манипулировании лабораторными данными. Личные последствия для Родченкова были достаточно серьезными, но последствия для российской легкой атлетики будут показаны зрителям в Токио-2020.

Стране запрещено посещать Игры в официальном качестве, а также она пропустит Паралимпийские игры 2022 года и Зимние игры в Пекине.

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Их футбольную команду также не пустят на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Запрет, который первоначально был продлен до четырех лет, был снят на два года после подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд.

Однако такая ситуация может вызвать некоторую путаницу в Японии, куда для участия приехали 335 спортсменов из запрещенной страны.

Почему в Токио-2020 все еще есть российские спортсмены?

Российским спортсменам разрешено участвовать в Играх, если они докажут свою чистоту. Есть проблема – они не будут официально представлять свою страну и будут называться «нейтральными спортсменами».

Хотя они официально соревнуются под названием «ОКР» или «Олимпийский комитет России», это имя не будет отображаться на официальных объектах, и имя «Россия» не будет отображаться. Токио будет придерживаться аналогичного протокола зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея, в которых приняли участие 168 российских спортсменов.

Так что же происходит на платформе? Если кто-либо из участвующих спортсменов выиграет медаль, вместо российского триколора будет поднят флаг с олимпийскими кольцами и тремя языками пламени. Государственного гимна не будет – вместо этого они получат медали на мелодии Концерта № 1 для фортепиано с оркестром русского композитора Петра Чайковского.

Некоторые появятся в группе, состоящей из традиционных цветов: белого, синего и красного. Однако правила гласят, что он не должен нести флаг или какие-либо альтернативные национальные символы. Он может включать слово «Россия», но только при условии, что написание меньше слов «нейтральный спортсмен» – и хотя название страны может быть написано на любом языке, слова «нейтральный спортсмен» должны быть на английском языке. .

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