Чувствуя сдвиг в динамике власти, Иран нагнетает теневую войну с Израилем.

По мере того как Ближний Восток переживает августовскую жару, температура быстро растет в условиях затяжного конфликта между Израилем и Ираном.

Десятилетие шэдбоксинга между ними, отмеченное теневыми актами саботажа и атак со стороны прокси-групп, в последние месяцы усилилось, угрожая поставить региональных противников на грань прямой войны.

Эскалация конфликта стала результатом явно дерзкой эскалации Ираном мер против Израиля или связанных с ним активов, таких как смертоносный удар беспилотника по танкеру на Мерсер-стрит, которым владеет израильская компания, недалеко от Аммана в конце прошлого месяца.

В пятницу боевые действия, похоже, достигли апогея, когда иранская «Хезболла» выпустила 19 ракет по северному Израилю, что стало самым смертоносным обстрелом со времен Второй ливанской войны 2006 года.

Все более острая война наступает в очевидное время для Ирана: Тегеран поклялся в четверг провести жесткую политику с новым президентом Эбрагимом Раиси и поговорил с западными державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года или Совместного всеобъемлющего плана действий, который, казалось, продвигался раньше. Лето, вдруг заглохло.

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Некоторым кажется, что действия Ирана направлены на максимальное усиление его переговорной позиции и на то, чтобы сказать миру, что его не будут подталкивать или заставлять сокращать число своих доверенных лиц за рубежом.

«Я думаю, Иран хочет показать, что не собирается говорить о своем региональном присутствии», – сказал Ори Голдберг из Школы государственного управления Лаудера в Междисциплинарном центре Герцлии. Иранцы хотят четкого отделения от ядерной проблемы.

Похоже, что Израиль, который также находится под относительно новой администрацией, также попытался максимизировать свои попытки либо торпедировать, либо расширить СВПД, чтобы ограничить ракетные разработки и прокси-активность Ирана. Это означает отказ от враждебной риторики, которая открыто угрожает Ирану тотальной войной, и дать понять Соединенным Штатам, что они делают это, а также удвоить усилия по привлечению международного сообщества к его делу, что некоторые считают фантастическим.

«Новый международный альянс против Ирана не является неизбежным», – сказал Генри Рома, старший аналитик Eurasia Group. «Соединенные Штаты и Соединенное Королевство могут поддержать военно-морские силы, патрулирующие район через здание Международной морской безопасности. Сообщения британской прессы также указали, что Лондон может провести кибероперацию в ответ, которая, вероятно, будет иметь побочные эффекты или ограниченную эскалацию. Соединенные Штаты также, вероятно, ускорят выполнение ранее существовавших планов по введению новых санкций, связанных с иранской программой создания беспилотных летательных аппаратов и ракет ».

«В конечном итоге, однако, этого, вероятно, окажется слишком мало для Израиля, который найдет свой собственный ответ», – предсказал он.

возможность для Ирана

Не все наблюдатели считают, что региональная эскалация напрямую связана с ядерными переговорами.

«Иран проводит несколько кампаний параллельно, – сказал Раз Зимет, иранский исследователь из Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве. «Хотя между кампаниями есть некоторое влияние, не все связано с ядерной проблемой».

Иранская эскалация происходит, когда Тегеран чувствует возможность утвердить свою гегемонию в Персидском заливе, а также испытывает новые администрации в Иерусалиме и Вашингтоне.

«Я думаю, что они чувствуют, что прямо сейчас у них есть какой-то контроль», – сказал Моран Зага, эксперт по делам Персидского залива в Mitvim – Израильском институте региональной внешней политики.

Саудовская Аравия, давний региональный противник, ведет переговоры с Ираном о выходе из гражданской войны в Йемене и мало заинтересована в дестабилизации ситуации, отвечая на агрессию Тегерана. Между тем, ОАЭ предпочитают игнорировать шумиху и сохранять видимость стабильности, чтобы продолжать привлекать инвестиции и диверсифицировать свою экономику.

На этой фотографии, сделанной 22 августа 2020 года, племена, лояльные хуситам, поднимают руки во время акции протеста против соглашения об установлении дипломатических отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами в Сане, Йемен. (AP / Хани Мохаммед, Файл).

«Сегодня ни одна страна Персидского залива не в состоянии напрямую отреагировать на атаки», – сказал Зага.

Израиль явно предпочитает, чтобы международное сообщество – в частности, США, Франция и Великобритания – возглавили усилия против ядерной программы Ирана и его поддержку вооруженных марионеточных групп в регионе.

На прошлой неделе министр иностранных дел Яир Лапид Она сказала Он приказал израильским дипломатам настаивать на действиях ООН против «иранского терроризма».

«Что с этим будет делать международное сообщество?» Спросил Послы стран-членов Совета Безопасности ООН в среду. Есть ли еще такое понятие, как международное право? Есть ли у мира способность и сила воли, чтобы обеспечить соблюдение закона? Если ответ положительный, мир должен действовать сейчас ».

Но Израилю не следует ожидать, что кто-то другой возьмет на себя инициативу.

Британцы не собираются наносить военный удар по Ирану, чтобы нанести удар по кораблям, и уж тем более не для того, чтобы остановить ядерную программу Ирана. После захвата Ираном британского нефтяного танкера в 2019 году и даже личного состава ВМС в 2007 году, Великобритания предпочла не отвечать военными Абсолютно.

Если британцы пойдут, скорее всего, в дипломатической или экономической сферах.

Джек Уотлинг, научный сотрудник Royal United, пояснил: «В случае Великобритании предпочтение отдается утверждению, что если вы создаете проблемы Великобритании в какой-либо области, мы покажем нашу способность создавать проблемы в, казалось бы, несвязанной области. . ” Британский сервисный институт.

Президент США Джо Байден держит маску во время выступления в Восточном зале Белого дома 29 июля 2021 года в Вашингтоне, округ Колумбия. (Анна Манимейкер / Getty Images North America / Getty Images через AFP)

Администрация Байдена также не испытывает никакого аппетита к военному удару, который убьет переговоры по СВПД и может добавить еще одну головную боль Белому дому, уже имеющему дело с новой пандемией и другими неотложными внутренними проблемами, которые могут навредить демократам на промежуточных выборах в следующем году.

«Над этим вопросом нависла тень ноября 2022 года, – пояснил Эран Лерман, вице-президент Иерусалимского института стратегии и безопасности и бывший заместитель директора Совета национальной безопасности Израиля. «Насколько американское общество ненавидит увязнуть на Ближнем Востоке, оно также ненавидит горькую капитуляцию».

Предвидя возможность того, что Израиль сам по себе, некоторые полагают, что Тегеран и Хезболла пытаются прочитать новое израильское руководство.

«Если они хотят положить конец ракетному обстрелу, они могут», – сказал Лерман. «Беннет и Лапид проходят испытания».

Хезболла запускает ракеты по Израилю 8 июля 2021 года (снимок экрана)

Но это рецепт взрыва. В последний раз, когда «Хезболла» думала, что сможет продвинуть то, что, по ее мнению, было непроверенным руководством, тогдашний премьер-министр Эхуд Ольмерт и тогдашний министр обороны Амир Перец удивили лидера «Хезболлы» Хасана Насралла, выбрав войну в 2006 году.

«Если иранцы не одумаются, мы приближаемся к тому моменту, когда военный вариант некоторых разногласий может стать вполне реальным», – сказал Лерман.

Зачем торговаться?

Байден и его ближайшие помощники неоднократно выражали желание найти способ вернуться к соглашению о Совместном всеобъемлющем плане действий 2015 года с Ираном. Даже администрация Байдена выразила готовность сделать это. разрешить Ирану доступ по замороженным активам за рубежом, что Иран отклонил как пустой жест.

Но агрессивные и зачастую напряженные переговоры Ирана разделили обе стороны, и совсем не ясно, можно ли устранить эти разрывы.

Уравнение сделки кажется простым: Иран свертывает свою ядерную программу в соответствии с условиями, подробно изложенными в Совместном всеобъемлющем плане действий, в то время как Соединенные Штаты отменяют большую часть санкций, введенных Трампом.

Но Иран – или, по крайней мере, сторонники жесткого курса вокруг верховного лидера Али Хаменеи – требуют большего. Тегеран хочет снять все санкции, в том числе те, которые касаются терроризма и других неядерных вопросов.

Слева направо: Казем Гариб Эбади, посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии. Аббас Аракчи, заместитель министра иностранных дел Ирана. Энрике Мора, заместитель генерального секретаря и политический директор Европейской службы внешних действий (EEAS), в Гранд-отеле, где проходят закрытые ядерные переговоры, в Вене, Австрия, среда, 2 июня 2021 г. (AP / Lisa Leutner)

Отсутствие реакции со стороны Запада может заставить Тегеран усугубиться.

«Это важно в Вене», – сказал Джон Ро, директор по внешней политике Еврейского института национальной безопасности США. «Если Вашингтон и Лондон просто продолжают пытаться избежать региональной агрессии Ирана – даже если эта агрессия усиливается и даже несмотря на то, что администрация Байдена заявляет, что эти атаки угрожают американским интересам – почему Тегеран должен уступать своим крайним требованиям в ядерных переговорах?»

«Белый дом, когда после Мерсер-стрит предложил, что он по-прежнему готов возобновить дипломатию, – это совершенно неверный сигнал в этом отношении», – сказал он. «Сдерживание можно заменить, но похоже, что администрация еще не осознала взаимосвязь между тем, как она реагирует на иранскую агрессию, и тем, как Тегеран ведет себя за столом переговоров».

С приходом Раиси на пост президента Рухани, который считается относительно умеренным, переговорная позиция Ирана, вероятно, станет более жесткой, хотя направление, в котором Раиси хочет, чтобы страна двигалась, вероятно, начнет формироваться после того, как будет представлено его правительство, что произойдет в две недели, следующие две. .

«Есть ощущение, что Иран еще не принял решение», – сказал Голдберг. «Нет никакого генерального плана. Иранцы реагируют, как обычно».