Шахматы для детей с расстройством аутистического спектра: Прошел третий образовательный симпозиум

9 октября 2022 года ФИДЕ совместно с Социальным комитетом ФИДЕ провела 3-й Образовательный симпозиум ФИДЕ в рамках проекта Infinite Chess «Шахматы для детей с расстройствами аутистического спектра. Учись и учи».

В этом году к проекту присоединились восемь новых стран-партнеров: Австралия, Новая Зеландия, Бангладеш, Малайзия, Мальдивы, Албания, Латвия и Марокко. В первую очередь семинар предназначен для учителей из этих новых партнерских ассоциаций. Однако организаторы решили сделать его доступным для всех, чтобы все учителя и родители, работающие с детьми с аутизмом, могли извлечь из этого пользу.

Дана Рейзниеце-Озоладиректор ФИДЕ и Анастасия СорокинаПрезидент Infinite Chess Project тепло приветствовал участников из 55 стран.

Ведет координатор проекта Надя КравчукСимпозиум собрал преподавателей и исследователей, обладающих практическими знаниями в данной области. Евгения Шарумовабакалавр наук, магистр логопедии, логопед (Новая Зеландия), рассказывают о сильных сторонах аутизма и о том, как бороться с этим расстройством.

Карел Ван ДелфтУчитель шахмат, тренер и руководитель научных проектов в Chessable Science (Нидерланды) делится своим опытом шахматных проектов для детей с аутизмом. Алла Мишанкаассистент по работе с особыми потребностями с опытом работы более 15 лет (Канада), рассказала о своих практических занятиях по обучению детей с расстройством аутистического спектра.

Канти Деви СаргоЛогопед из Brown School (Южная Африка) также рассказала о своем опыте и влиянии реализации пилотного проекта Infinite Chess.

Наталья ПоповаWIM, тренер ФИДЕ, автор методологии «Бесконечные шахматы» и руководитель двухлетнего проекта по обучению шахматам детей с расстройствами аутистического спектра (ФИДЕ) поделилась своим бесценным опытом и знаниями по работе с детьми с РАС и представила подробный обзор ее уникальная методологическая программа.

Эта программа подходит для групп учащихся с аутизмом, групп совместного обучения, комплексного обучения, индивидуальных занятий и домашнего обучения. Он был переведен на русский, английский, французский и испанский языки, и мы с гордостью делимся им. Пожалуйста, посетите сайт проекта infinchess.fide.com/ Скачать программу бесплатно.

Этот материал может стать отличным практическим пособием для тренеров и родителей.