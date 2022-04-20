«Шахтер» (Донецк): футбольная команда спасается бегством от войны | Спорт | Новости немецкого футбола и самые важные международные спортивные новости | ДВ

Когда 24 февраля российская армия начала наступление на Украину, защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко спал рядом с женой и ребенком в Киеве.

«Я услышал взрывы за окном, и мы сразу же подпрыгнули», — вспоминает украинский интернационал. «Всю оставшуюся ночь мы провели в машине, пока не получили сообщение, что Киев атакован, и нам нужно уезжать».

В пасхальные дни должно было состояться противостояние «Шахтера» с киевским «Динамо». Всего два очка разделяли команды, которые были на вершине украинской Премьер-лиги, когда соревнования были приостановлены из-за вторжения, но сейчас футболистам ничего не приходит в голову.

Вместо того, чтобы пытаться укрепить свое лидерство в чемпионской гонке, «Шахтер» проводит серию товарищеских матчей в рамках «Мирового тура за мир», чтобы собрать деньги для украинских военных и жертв войны.

Николай Матвиенко, который тренируется в Стамбуле перед товарищеским матчем с «Фенбахче», мечтает сыграть с «Шахтером» в Донецке.

В первом матче, проиграв 1:0 лидеру греческого чемпионата «Олимпиакосу», Матвиенко и его товарищи по команде вышли на поле в футболках с названиями городов, принявших на себя основную тяжесть первого наступления русских: Мариуполь, Эрпин, Гостомил и Николаев. , среди прочего.

«Мы хотим, чтобы названия этих мест были известны во всем мире», — сказал DW товарищ по команде Анатолий Тропин. «Я до сих пор не понимаю, как может быть такая война в 21 веке, в которой люди гибнут каждый день — в стране, которую я люблю и где я вырос».

Раунд продолжился еще одним поражением от «Фенербахче» со счетом 1:0 в Стамбуле во вторник, после чего последовал матч против «Хайдук Сплит» в Хорватии и «Лиция Гданьск» в Польше.

Но Матвиенко и вратарь Тропин к дороге привыкли. «Шахтер», как и местный соперник «Заря Луганск», играет вдали от родины с тех пор, как в 2014 году на востоке Донбасса разразилась война.

Мои мечты изменились

«Мне было 17 лет, и я только что вернулась с летних каникул в поезде, — вспоминает Матвиенко. «На следующий день станция практически исчезла, и нас эвакуировали в другой город». Но станция была не единственной целью.

Стадион «Шахтер», новая «Донбасс Арена», финансируемый в размере 176 миллионов евро (191 миллион долларов) украинскими олигархами и президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым, открылся в 2009 году с участием бывшего президента Виктора Ющенко и певицы Бейонсе. Это был пятизвездочный стадион УЕФА на Евро-2012, который собирал до 40 000 зрителей в сезоне 2012-13.

Дунас Арена была построена к Евро-2012, который принимали Польша и Украина. Повреждено бомбежкой в ​​2014 г.

Но он был поврежден в результате бомбардировок, когда в 2014 году начались боевые действия, а также недавно открытый Донецкий международный аэропорт, который стал ареной двух крупных сражений между украинскими войсками и прокремлевскими сепаратистами.

Что касается «Шахтера», то они переехали на запад, играя перед примерно 7 тысячами изгнанных болельщиков сначала во Львове, затем в Харькове, а с 2018 года — в Киеве, где игроки фактически живут и тренируются. Но это не дом.

«Раньше я ходила на «Донбасс Арену», когда была подростком, и я всегда мечтала сыграть на этом великолепном стадионе, — сказала Матвиенко. «Мы все думаем, что однажды снова будем играть там в футбол».

«Мои мечты изменились, — сказал Тропин. «Я просто хочу, чтобы в Украину вернулся мир. После этого я хочу сыграть в Лиге чемпионов с «Шахтером» при полной «Донбасс Арене».

Человек, стоящий за «Шахтером»: Ринат Ахметов

Несмотря на трудности, донецкий «Шахтер» добился больших успехов на поле, в том числе 13 чемпионских титулов Украины в этом столетии – уступая только киевскому «Динамо» с 20-ю.

В 2020 году кочевые «горняки», названные так из-за богатых угольных месторождений в Донбассе, вышли в полуфинал Лиги Европы, соревнование, которое они выиграли в 2009 году, когда обыграли в финале бременский «Вердер» и стали чемпионами клуба. величайший европеец. победа.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов профинансировал недавний успех «Шахтера»

Успехи во многом связаны с одним человеком: владельцем Ринатом Ахметовым, бывшим профессиональным боксером и одним из самых богатых людей Украины с состоянием в 7 миллиардов евро (7,58 миллиарда долларов), который возглавил клуб в 1996 году. затем вложил в клуб более 1,5 млрд евро, что спасло «Шахтер» от банкротства и вывело его в европейскую элиту.

При Ахмедове «Шахтер» уделял особое внимание бразильским игрокам, потратив почти 300 миллионов евро на таких игроков, как Фернандиньо (сейчас в «Манчестер Сити»), Фред (сейчас в «Манчестер Юнайтед») и Дуглас Коста (позже выступавший за мюнхенскую «Баварию» и «Ювентус»).

«Мы больше не будем играть против российских команд»

После российского вторжения 13 бразильцев, работающих в настоящее время по контракту с «Шахтером», сумели бежать из страны, некоторые из них провели две недели в укрытии в подвале киевской гостиницы со своими семьями. Война изменила все.

«Вчера скончался один из членов нашей команды, молодежный тренер, — сообщил в прошлый четверг генеральный директор Сергей Балкин. Он был убит осколком русского снаряда. Россия убивает украинцев. Остановите это безумие! «

Помимо войны, смерти и разрушений, «Шахтер» готов столкнуться с другими проблемами, как только – и если – будет восстановлен мир и футбол продолжится.

В начале марта ФИФА разрешила легионерам в Украине и России расторгнуть контракты и присоединиться к новым клубам на следующий сезон. Пока неясно, будет ли «Шахтер» в полном составе участвовать в предстоящей кампании.

Однако одно можно сказать точно: «Нет, против российских команд мы больше играть не будем», — заявила Матвиенко. «Мир должен понять, что это геноцид. Эти люди должны быть изолированы».

Эта статья изначально была написана на немецком языке и переведена Мэттом Фордом.