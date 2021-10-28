Швейцария вслед за Евросоюзом вводит санкции в отношении восьми граждан России

Женева, 27 октября. / ТАСС /. Швейцария расширила свой санкционный список, введенный за воссоединение Крыма с Россией, добавив восемь человек, в том числе ФСБ Крыма и главу Севастопольского управления Леонида Михайлюка. Как сообщает сайт Государственного секретариата по экономическим связям (SECO), эти меры вступили в силу 25 октября.

Включение восьми человек в санкционный список было оправдано утверждением, что они «активно поддерживают действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

По данным SECO, на Крым и город Севастополь «действует запрет на ввоз товаров без сертификата происхождения, выданного украинскими властями». Кроме того, запрещен экспорт ряда швейцарских товаров и услуг.

Швейцария является нейтральной и не является членом Европейского союза, но следует ему в свете санкционной политики, введенной Европейским союзом. Изначально Берн ввел санкции в связи с украинскими событиями 2 апреля 2014 года. С тех пор санкционный список Швейцарии пересматривался более 30 раз. Швейцария избегает называть свои шаги санкциями: Берн в своих документах говорит о «мерах, направленных на предотвращение обхода международных санкций, связанных с событиями на Украине».