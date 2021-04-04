Швейцер: Gianforte необходимо наложить вето на российское законодательство





Я не изучал политологию в колледже. Я почвовед. Поэтому, когда люди говорят о политическом жаргоне, мне приходится искать его в словаре Вебстера.

Вебстер писал, что «социализм – это когда государство контролирует средства производства». Вебстер говорит, что «клановый капитализм» возникает, когда бизнес процветает не из-за риска, а из-за тесных отношений между бизнесом и политическим классом с целью зарабатывать деньги для коррумпированных. Коммунизм, как и Россия, представляет собой идеальное сочетание двух.

Зачем нам знать эти определения?

Потому что законодательный орган Монтаны думает о двух водоворотах.

Законопроект № 266 Сената аннулирует контракт, подписанный между частными компаниями в Вашингтоне, Орегоне и Южной Дакоте, о ведении бизнеса в Монтане. Эти компании подписали друг с другом специальный контракт 14 лет назад на техническое обслуживание старой электростанции в Монтане. Монтана не участвовала в контракте.

Корпорация Южной Дакоты не желает соблюдать договор со своими партнерами. Поэтому они попросили сенатора (который является сыном бывшего топ-менеджера той же компании) предложить законопроект, который не позволял бы опытным владельцам электростанций доверять советам инженеров-механиков и электриков, которые управляли заводом. 35 лет. SB 266 требует, чтобы инженеры следовали указаниям прокурора штата Монтана (государственного поверенного) о том, как управлять заводом. И если инженеры не сделают то, что им велит государственный поверенный, на их собственном заводе, поверенный может оштрафовать компании на 100 000 долларов в день.

Замечательная смесь социализма и кланового капитализма, достойная президента России Владимира Путина.

Тот же сенатор (Стив Фицпатрик) предложил еще один законопроект об убийстве рабочих мест в стиле Путина. SB 379 заставит плательщиков электроэнергии в штате Монтана нести все риски по оплате за старую электростанцию, не гарантируя, что электростанция будет производить электроэнергию для их дома или бизнеса. SB 379 положит сотни миллионов долларов в карманы самой корпорации Южной Дакоты, забрав деньги из карманов семей и предприятий Монтаны.

Можно было ожидать, что Хелена сделает эти счета забавными. Нет. Почти каждый республиканец принял эти банкноты в русском стиле на том основании, что налогоплательщики штата Монтана будут платить за них.

Ни одна крупная государственная компания не примет изменение частных контрактов с одной стороны в пользу одной стороны, а не другой, что и будет делать SB 266. Почему стоит выбирать Монтану, зная, что наши цены на электроэнергию уже самые высокие в регионе и скоро вырастут благодаря к SB 379?

Губернатор Джанфорте объявил, что хочет привлечь больше компаний для инвестирования в Монтану. Это отличный план. Надеюсь, он добьется успеха.

Как губернатор в течение восьми лет мне удалось привлечь бизнес в Монтану. Тем не менее Путину трудно убедить любую компанию прийти в Россию из-за коммунизма и кланового капитализма. Если Монтана присоединится к России с этими плохими законами, ни одна компания сюда не приедет.

Губернатор Джанфорте, вам не обязательно использовать мой фирменный утюг, чтобы отказаться от этих счетов. Просто скажите «нет» и возразите пером.

Вето помешает республиканским законодателям вести себя как младший Путин.

Брайан Швейцер занимал пост губернатора Монтаны с 2005 по 2013 год, проживая на озере Джорджтаун.