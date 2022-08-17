на 16 лет, Андрей Малаев Бабель Он работал руководителем актерского мастерства в Консерватории бывшего Советского Союза / Асоло, используя отличительные методы для подготовки своих учеников к разнообразным ролям, которые они могли бы однажды получить на сцене, в кино и на телевидении.

Теперь он назначен директором трехлетней программы актерского мастерства для выпускников, которая действует в Сарасоте совместно с репертуарным театром Асоло.

Этим летом Малаев-Бабель был назван Колледжем изящных искусств и театральной школы Университета штата Флорида вместо Грега Лайминга, который вышел на пенсию в июле после 15 лет работы в программе.

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В заявлении о своем назначении Джеймс Фрейзер, декан Колледжа изящных искусств Университета Фоссо, сказал, что Малаев Бабель «является настоящим лидером в области подготовки актеров, и мы рады включить его в эту новую роль». «Его страсть к обучению молодых художников вдохновляет, и мы с энтузиазмом приветствуем его на этой руководящей должности в консерватории», — сказала Линда ДеГабриэль, управляющий директор Asolo Rep.

Программа столкнулась с проблемой от студентов о разнообразии и этнической принадлежности

Его назначение произошло через два года после того, как программа столкнулась с проблемой со стороны некоторых студентов, которые призвали к действию в связи с отсутствием разнообразия и проблемами, связанными с расой, в программе актерского мастерства для выпускников и в Asolo Rep, где студенты выступают на третьем курсе.

Призыв к действию прозвучал в ответ на заявление представителя Asolo в июне 2020 года в знак солидарности с Black Lives Matter после убийства полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Asolo Rep, как и многие другие художественные организации по всей стране в то время, опубликовала заявление о том, что выступает против «угнетения, расизма и ненависти».

Студенты заявили, что это ложное заявление, сославшись на игнорирование чернокожих писателей, преподавателей и приглашенных артистов в программе консерватории, а также на ограниченное количество пьес для чернокожих писателей и других цветных людей, которые театр поставил за последние 20 лет. годы.

Встречи и переговоры с официальными лицами университета привели к некоторым изменениям в программе, составе приглашенных артистов и постановке работ чернокожими артистами и режиссерами.

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Была создана целевая группа, в которую входят студенты, руководители консерваторий, Асоло Рип и Университет штата Вирджиния, по вопросу о том, как лучше разнообразить программы и учебные планы.

«Была проделана огромная работа и достигнут прогресс, но я считаю, что нам еще есть над чем работать», — сказал Малаев Бабель. «Студенты, составившие письмо, заканчивают учебу, и было бы легко забыть то, что они обещали, но мы не можем этого сделать. Вот почему я хочу продолжать наводить мосты между нашими нынешними студентами и нашими выпускниками». Было важно обеспечить, чтобы студенты «чувствовали, что климат меняется, диалог меняется и культура меняется», сказал он.

Андрей Малаев Бабель пропагандирует опыт и стабильность

55-летний Малаев Бабель сказал, что благодаря своему многолетнему опыту работы в школе и профессии он привносит в работу особый опыт.

«Нужно комплексное знание образовательного процесса, нужен кто-то, кто любит и восхищается студентами как настоящими художниками и самостоятельными профессионалами, а не просто студентами», — сказал он. «Это аспирантура, и к вам следует относиться как к профессионалу и вести себя как профессионал».

Он также сказал, что это принесет «некоторую стабильность» во время серьезных перемен и переезда в консерваторию и представительство Asolo, где Де Габриэль и художественный продюсер Майкл Дональд Эдвардс планируют уйти со своих постов следующим летом.

Консерватория работает в партнерстве с Asolo Rep. Студенты изучают актерское мастерство, движение, речь и другие дисциплины на первом курсе, прежде чем перейти к своим специальностям. Сезон из четырех пьес второго года. Они также работают запасными в постановках Asolo Rep. К третьему году они стали членами действующего Asolo Rep.

Маллайв Бабель сказал, что отношения между двумя учреждениями крепкие, и он встретился с де Габриэлем и Эдвардсом, «чтобы обсудить, как улучшить это сотрудничество и двигаться вперед». Один из вопросов, который они обсуждали, — обеспечение студентов доступным жильем.

«Асоло Рип, консерватория и главный кампус в Таллахасси стремятся построить жилье для наших студентов, иначе мы потеряем их из-за наших конкурентов», — сказал он. «Это один из способов, которым мы можем работать вместе как одно учреждение с одинаковыми потребностями. Эти студенты являются неотъемлемой частью представителя Asolo, даже если они лежат в основе всего, что мы делаем».

Он планирует продолжить работу учителем актерского мастерства и нанять преподавателя, чтобы заполнить вакансию, оставшуюся после ухода Лиминга, который может сосредоточиться на анализе текста и помощи студентам с их альтернативными заданиями.

В анонсе нового сезона Из четырех шоу второкурсников Лиминг оставил два места открытыми для своего преемника, и с тех пор таблица была переставлена. Шоу откроется театральной адаптацией романа Джейн Остин «Чувство и эмоции» Кейт Хэмилл и будет проходить с 1 по 20 ноября. Его поставит Джеймс Дин Палмер, который исполнил «Аркадию» в 2018 году и «Юлия Цезаря» в 2017 году. Маркус Денар Джонсон, выпускник 2008 года, исполнит песню Лидии Даймонд «Stick Fly», которая будет проходить с 3 по 22 января.

Кристен Франклин, выпускница 2010 года, поставившая множество работ в Сарасотском урбанистском театре, представит детектив Дж. Б. Пристли «Звонок инспектора» (21 февраля — 12 марта). Сезон завершится спектаклем Шекспира «Бесплодные усилия любви» режиссера Джонатана Эпштейна, который специализируется на произведениях Шекспира. Он проходит с 4 по 23 апреля.

«У нас также будет несколько выпускников, которые будут проводить семинары», — сказал он. ДеАнна Райт, выпускница 2019 года с опытом работы в театре, кино и ритмическом движении, в этом году будет приглашенным доцентом.

«ДеАнна — сильная актриса, и она является примером своего обучения в консерватории бывшего Советского Союза / Асоло», — сказал Малаев Бабель. «У нас много отношений с нашими выпускниками, которые мы хотим использовать», — сказал он.

Он также надеется вернуть Театр Dog Days, который Лиминг запустил в 2017 году в качестве летнего входа, чтобы предоставить работу выпускникам и общественным деятелям. Это длилось три сезона, прежде чем пандемия прекратилась.

«Это отличная идея — объединить наших блестящих выпускников, которые проделывают огромную работу как профессионалы и местные участники сообщества. Это слияние — отличная идея, и оно должно продолжаться».

Малаев-Бабель специализируется на русской актерской манере и уроках ХХ века Николая Демидова, которого он называл «ближайшим партнером Константина Станиславского».

Демидов был первым редактором книги Станиславского «Актер готовится» и первым директором Школы-студии МХАТ, но вырос в разногласиях со Станиславским «И зная из последних российских событий, вы не согласны с российской властью», сказал уроженец России и тренер Малаев-Бабель. Он пережил много разногласий со Станиславским. На протяжении десятилетий его работы запрещалось преподавать в России».

Стиль в конечном счете направлен на то, чтобы сделать актера самостоятельным участником творчества, импровизационным и самостоятельным актером. Свободный человек на сцене, который умеет готовиться и может взять от режиссера что угодно, будь то запрет или чтение реплики и нахождение способа сделать ее своей».

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