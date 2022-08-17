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Школа актерского мастерства Сарасотской консерватории/консерватории Асоло наняла нового директора

17 августа, 2022
Apollinariya Soloveva

на 16 лет, Андрей Малаев Бабель Он работал руководителем актерского мастерства в Консерватории бывшего Советского Союза / Асоло, используя отличительные методы для подготовки своих учеников к разнообразным ролям, которые они могли бы однажды получить на сцене, в кино и на телевидении.

Теперь он назначен директором трехлетней программы актерского мастерства для выпускников, которая действует в Сарасоте совместно с репертуарным театром Асоло.

Этим летом Малаев-Бабель был назван Колледжем изящных искусств и театральной школы Университета штата Флорида вместо Грега Лайминга, который вышел на пенсию в июле после 15 лет работы в программе.

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