Поскольку Европейский союз стремится отказаться от российской энергии на фоне войны на Украине, похоже, что некоторым членам блока придется труднее, чем другим. А учитывая, что Германии необходимо импортировать примерно 65% своей энергии для питания своих домов и экономики, это помогает объяснить, почему Берлин так противится российским санкциям в отрасли. Из них около трети немецкого импорта поступает из России, а также 34 процента ее сырой нефти.

Страна была одним из главных голосов против немедленного эмбарго ЕС на газ и нефть. И это несмотря на то, что Европарламент подавляющим большинством проголосовал за немедленный запрет на все углеводороды для Путина. Несмотря на то, что Европейская комиссия, подвергшаяся резкой критике со стороны Европарламента, надеется ввести санкции против нефти в следующем пакете, Берлин по-прежнему сопротивляется. Возмущенные этой ситуацией, группа из 50 депутатов Европарламента подписала гневное письмо канцлеру Германии Олафу Шульцу, чтобы попытаться изменить его мнение. В нем говорится: «Нам трудно поверить, что гордый немецкий народ, который решительно поддерживает Украину и подавляющим большинством требует санкций против России, доволен такой политической линией правительства Германии».

Мы понимаем, что Германия может почувствовать себя мишенью угроз Путина прекратить поставки газа в вашу страну, если будет введено нефтяное эмбарго ЕС. «Однако Германия и Европейский союз не должны доказывать, что они уязвимы для шантажа Путина». Среди подписавших письмо премьер-министр Литвы Андриос Копелиус, испанский парламентарий и экономист Луис Гарикано, бельгийский парламентарий Ги Верхофштадт. Он продолжает: «Поэтому мы просим правительство Германии занять правильную сторону истории. Принять не простое решение, а правильное».

Хотя Германия обеспокоена немедленным запретом, она указала, что в конечном итоге будет готова уменьшить свою зависимость от России». READ Российский грузовой корабль Proges стартовал после Международной космической станции в драматическом небесном шоу Но будет ли это подпадать под энергетическую стратегию блока REPowerEU, в которой подробно описывается, как он сократит импорт нефти и газа из России на две трети к концу года, еще неизвестно. Подробнее: Великобританию ждет огромный энергетический импульс: заключена сделка с Марокко, чтобы «изменить правила игры»…

«Энергетические санкции входят в число вопросов, которые будут обсуждаться». Но блок не вводил никаких газовых или нефтяных эмбарго, вместо этого решив ввести санкции в отношении угля, которые вступят в силу в середине августа. Венгрия, которая импортирует около 57 процентов своей энергии, также выступает против введения санкций за российскую энергию. Его президент Виктор Орбан предупредил, что это будет «красная черта», которая может «убить Венгрию».