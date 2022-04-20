Шон Пенн вынужден искать альтернативный маршрут из Украины из-за взрыва моста и столкновения российских войск (видео)

Шон Пенн, актер и режиссер, побывавший в Украине Съемка документального фильма О российском вторжении в страну два месяца назад он рассказал, как он и его команда бежали из зоны боевых действий в Киеве на фоне вывода войск.

«Что обычно составляет семь часов езды [from] Расстояние от города до города для нас составляло 25 часов на машине, потому что… на главной дороге занимались русские», — сообщил оскароносный Фокс Новости В беседе с подполковником Бреттом Бэром и бывшим советником по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. «Итак, мы знали, что должны пересечь это. Потом мост, который мы хотели пересечь, рухнул. Итак, нам пришлось двигаться».

Клип от Vice Studios изображает момент, когда Бин получает письмо от О’Брайена с просьбой бежать из города. «Я только что получил известие от Роберта О’Брайена», — сказал на видео звезда «Газлита». Он сказал: Уходи.

О’Брайен добавил, что он получил и передал информацию от групп на местах из Государственного департамента в этом районе. «Мы знали, что Шон лежит на полу, — сказал О’Брайен. И они сказали: «Смотрите, он должен выйти. Это должно выйти сейчас. Потому что в то время русским планом было обезглавливание. Они пытались провести десантников через этот местный аэропорт, который находился примерно в … 20 километрах от Киева, а затем эти десантники мчались вглубь страны, осаждали президентский дворец, осаждали главные здания министерств, вывозили правительство и быстро ставили дурачок.»

Бен также сказал, что встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в первые часы вторжения.

«Место, где мы встретились, было в месте, где мы не знаем, когда день превращается в ночь», — сказал Бен. «Мы не узнаем, может ли какой-то другой органический звук быть вибрацией ракет наверху.

«Итак, мы сели средь бела дня. И когда мы вышли, мы выехали в город с полным комендантским часом и сокращением. Рекомендация заключалась в том, чтобы не возвращать нашу машину туда, где мы остановились. И это было… Я не знаю. Это было около двух миль пешком».

История продолжается

Актер продолжил, что советник по безопасности в его команде настаивал на выходе.

«У нас там был консультант по безопасности, и он сказал: «Мы… наша информация такова», и он считает, что лучше всего уйти за 10 минут до начала».

Ранее актер был в Украине в ноябре, когда он ездил, чтобы задокументировать, каково было солдатам на передовой.