Штрафы Facebook в России превысили 1,23 миллиона долларов – Суд – Бизнес и экономика

Москва, 14 сентября. Международный суд № 422 в Таганском районе Москвы оштрафовал Facebook на 21 миллион рублей (288 054 доллара) за отказ удалить запрещенный в России контент. Общая сумма штрафов составила более 90 миллионов рублей (1,23 миллиона долларов), сообщили ТАСС в суде.

«Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (отказ от удаления информации) и наложил штраф в размере 21 млн рублей», – сказано в сообщении.

С начала года Facebook неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение российского законодательства за отказ удалить запрещенный контент, а также за отказ локализовать данные российских пользователей на территории Российской Федерации. Общая сумма штрафов составила более 70 миллионов рублей (960 279 долларов США).

Telegram штрафы

Международный суд № 422 в Таганском районе Москвы также оштрафовал Telegram на 9 миллионов рублей (12334 доллара) за отказ удалить запрещенный в России контент. Общая сумма штрафов составила 35 миллионов рублей (479 633 долларов США).

«Суд рассмотрел два административных протокола против Telegram по статье 13.41 КоАП РФ и наложил штраф в размере 9 млн рублей», – сказали в суде.

С начала года Telegram неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение российского законодательства за отказ удалить запрещенный контент. Компания уже оштрафована на 26 миллионов рублей (356 781 доллар).

Штрафы в Твиттере

Мировой суд № 422 в Таганском районе Москвы оштрафовал Twitter на 5 миллионов рублей (68 541 доллар) за отказ удалить запрещенный в России контент. Общая сумма штрафов превысила 45 миллионов рублей (61 890 долларов).

«Суд рассмотрел два административных протокола против Twitter по статье 13.41 КоАП РФ и наложил штраф в размере 5 миллионов рублей», – сказали в суде.

С начала года Twitter неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение российского законодательства за отказ удалить запрещенный контент, а также за отказ локализовать данные российских пользователей на территории Российской Федерации.