«На сегодняшний день установлено более 1400 таких единиц, еще 500 будут доставлены на Байкал до конца года», – говорится в сообщении.

Москва, 16 марта. В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявили, что щиты, разработанные на производственной площадке Салют (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию в составе государственной технологической компании Ростех), будут защищать крупнейший подводный нейтринный телескоп Байкал-ГВД в Северном полушарии от магнитного поля Земли. В заявлении во вторник.

Оборудование производственной площадки позволяет обеспечить достаточно высокую температуру (1100 °), степень вакуума, а также большую производительность, как указано в УЭК.

Компания добавила, что «последнее обстоятельство позволяет одновременно смягчать 30 комплектов брони».

Нейтринный телескоп Байкал-ГВД (Гигатонный объемный детектор), запущенный 13 марта, представляет собой огромное научное сооружение. Он предназначен для регистрации и изучения потоков высокоэнергетических нейтринных частиц, попадающих на Землю из глубин возникающих или умирающих галактик и многих инопланетных звездных объектов.

Нейтрино – нейтральные незаряженные частицы малой массы и скорости, близкой к скорости света. По мнению ученых, они могут достичь Земли без каких-либо серьезных изменений и предоставить ценную информацию о том, что происходило во Вселенной миллиарды лет назад, и о вещах, которые ее создают.

Байкальский нейтринный телескоп был установлен в 3,5 км от берега на глубине от 750 до 1300 метров в южной котловине озера Байкал. Озеро было выбрано в качестве площадки для нейтринной обсерватории, так как в нем есть участки глубиной до одного километра у берега, пригодные для установки научного оборудования. Вода Байкала имеет достаточную прозрачность для экспериментов. Кроме того, озеро покрыто льдом примерно два месяца в году, что упрощает установку и обслуживание телескопа по сравнению с другими проектами при установке обсерваторий с морских судов.