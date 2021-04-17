Экипаж космической станции собирается приземлиться в Казахстане – Spaceflight Now

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Два астронавта и один астронавт из НАСА завершили шестимесячное пребывание на борту Международной космической станции, готовя свой паром Союз к огненному погружению на Землю рано утром в субботу на фоне подготовки во Флориде к запуску еще одного экипажа, направлявшегося на станцию ​​в четверг на борту SpaceX. Экипаж космического корабля “Дракон”.

В то время как российские спасательные силы были отправлены в Казахстан в пятницу для посадки корабля «Союз», инженеры SpaceX доставили ракеты Falcon 9 и Crew Dragon на стартовую площадку за несколько часов до прибытия экипажа из трех человек, состоящего из одной женщины, для окончательной подготовки к запуску.

«Приятно находиться в Космическом центре Кеннеди, особенно на неделе запуска», – сказал журналистам на взлетно-посадочной полосе Шейн Кимбро, второй командир экипажа. «Это определенно реально. Наши сотрудники хорошо обучены (и) мы очень взволнованы и готовы к работе».

Посадка “Союза” и запуск “Ворона дракона” – это второй и третий полеты в рекордной последовательности из четырех миссий всего за три недели, чтобы заменить весь экипаж станции из семи человек после шести месяцев нахождения на орбите.

Все началось 9 апреля, когда капитан корабля “Союз МС-18 / 64S” Олег Новицки, Петр Дубров и Марк Ванди Хай из НАСА отправились с космодрома Байконур в Казахстане, чтобы состыковаться на станции после столкновения на двух орбитах.

Они заменят командира корабля “Союз МС-17 / 63С” Сергея Рыжикова и авиационного инженера Сергея Куд-Свершкова и Кейт Робинс из НАСА, которые были запущены на станцию ​​в октябре прошлого года. Они планировали выйти из лабораторного комплекса в 21:34 EST в пятницу и подготовить высадку в степях Казахстана в районе города Джезказган в 00:56 в субботу (10:56 по местному времени).

Российские спасательные бригады, летные хирурги и вспомогательный персонал НАСА были размещены рядом с местом посадки, чтобы помочь возвратным постам станции выйти из тесной кабины экипажа, поскольку она начинает адаптироваться к гравитации после 185 дней в невесомости в космосе.

После краткого медицинского осмотра на месте и спутниковых телефонных разговоров с друзьями и семьей все трое будут отправлены на вертолете в Караганду. Оттуда два астронавта сядут на борт российского самолета на обратном пути в Звездный городок под Москвой, а Робинс вернется домой в Хьюстон на самолете НАСА.

После того, как экипаж «Союза» благополучно вернется на Землю, инженеры NASA и SpaceX продолжат работу по оснащению ракеты Falcon 9 и космического корабля Crowdragon для запуска в четверг.

Ракета, которая ранее появлялась на первой ступени с ускорителем и капсулой экипажа, была отбуксирована на платформу 39A в Космическом центре Кеннеди в пятницу утром. Кимбро, Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Томас Писке и японский товарищ по команде Акихико Хошид прибыли на космодром Флориды незадолго до 13:00.

Инженеры планируют испытать запуск двигателей первой ступени Falcon 9 в субботу, а астронавты, как ожидается, соберутся рано утром в воскресенье для подготовки к репетициям обратного отсчета. Запуск запланирован на 6:11 утра в четверг, а док-станция для космической станции будет установлена ​​в пятницу утром.

Их будут приветствовать на борту командир космической станции Шеннон Уокер, астронавты Dragon Crew Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и японский астронавт Соичи Ногучи, а также Новицки, Дубров и Фэнди Хе.

После недельной «передачи» для ознакомления своих суррогатов с работой станции астронавты Crew-1 на борту своей капсулы SpaceX отправятся в полет в Мексиканском заливе к югу от Таллахасси, штат Флорида, примерно в 12:40 PM 28 апреля.

При этом НАСА и российское космическое агентство Роскосмос заменит семь экипажей станции двумя запусками и двумя посадками менее чем за месяц, что является рекордным темпом для программы космической станции.