Экологически чистый дизайн, способ сделать продукцию более экологичной еще до того, как она будет произведена

На берегу реки Невы российский город Санкт-Петербург участвует в европейском проекте по интеграции передовых экологических практик в жизненный цикл товаров и услуг.

Инициатива называется EcoDesign Circle 4.0 и началась в регионе Балтийского моря в 2016 году. Проект охватывает восемь стран Европейского Союза, а также расширился за счет из-за пределов Европейского Союза, например Россия и Норвегия.

Каковы его цели?

Среди прочего, группа пытается повысить осведомленность и практическое применение «дизайнерского подхода» в экономике замкнутого цикла.

Другими словами, малым и средним компаниям в регионе Балтийского моря оказывается помощь в разработке экологического дизайна.

Марина Лебедева отвечает за российскую часть EcoDesign Circle 4.0.0 Обновить проекта, а также является генеральным менеджером Медина Арт LTДоктор ..

Далее она объясняет, что «экологический дизайн – это то, как продукт создается, как он будет жить, каким он станет и как от него утилизируют».

Все вещи уже внедряются во многих малых и средних предприятиях региона.

Окружающая среда как отправная точка

На Первой мебельной фабрике в Санкт-Петербурге, например, более 75 лет специализируются на изготовлении кухонь на заказ. Сейчас они производят более экологичные модели. Их конструкции, в которых используются экологические методы, позволяют сократить количество отходов и сократить время производства. На изготовление одной кухни ушло от 21 до 14 дней.

Иван Ходенко – руководитель технического отдела компании. Он говорит нам, что они начали работать с «новыми материалами, доступными на рынке, которые можно использовать и перерабатывать». Раньше они покупали материалы, такие как лаки, которые можно было использовать только два или три часа, а теперь их можно использовать в течение 24 часов, не выбрасывая их.

Воздействие продукта или услуги на окружающую среду в первую очередь определяется на стадии проектирования. В отличие от линейной экономики, этот междисциплинарный подход учитывает круговую экономику и переработку до производства.

‘Креативное мышление’

Семинары по решениям являются частью стратегии проекта. У нас был один визит в Санкт-Петербург, который собрал производителей и дизайнеров. Сегодняшнее упражнение состояло в том, чтобы убедить группу людей, включая политиков, людей с аллергией на пыльцу и работников служб уборки, поддержать городской проект зеленой стены.

«Тренинг построен таким образом, что сразу привлекает наше творческое мышление», – говорит Татьяна, бизнесвумен и участница. Всего за 17 минут группа придумала 40 способов «обойти» сопротивление некоторых людей.

Общий бюджет проекта EcoDesign Circle 4.0 составляет 2,78 миллиона евро. Большая часть этого финансирования поступает от политики согласованности ЕС. Россия также внесла более 42 000 евро.

В 2020 году EcoDesign Circle вышла в финал European RegioStars Awards в категории «Циркулярная экономика».