Экологи говорят, что озера Аргентины розовеют, но перспективы не такие радужные

БУЭНОС-АЙРЕС (Рейтер) – Два озера в отдаленном прибрежном районе аргентинской Патагонии стали флуоресцентно-розовыми из-за до сих пор необъяснимых явлений, которые, как опасаются местные экологи, могут быть вредными и вызванными промышленным загрязнением.

Расположенные рядом с промышленным парком на окраине аргентинского города Трелью, озера простираются через пустынную грязную равнину и в значительной степени не освоены. Официальные лица муниципалитета Трилеу недавно обнаружили грузовик, сбрасывающий мусор в водосбор, говорится в сообщении города в социальных сетях.

Однако власти высказали противоречивые мнения местным СМИ о том, нанесло ли резкое изменение цвета озер вред. Экологи были обеспокоены больше.

Вид с воздуха на озеро Корфу, которое стало розовым из-за химических отходов, в Трелью, Чубут, Аргентина, 29 июля 2021 года. Фотография была сделана 29 июля 2021 года с помощью дрона. Даниэль Фельдман / Раздаточный материал через Reuters Прочитайте больше

Местный активист Пабло Лада, член Национальной экологической сети Аргентины (RENAS), сказал Reuters в интервью Reuters, что розовый цвет может быть результатом красителя, который обычно используется для придания креветкам цвета, близкого к их обычному розовому цвету.

«Я думаю, что розовое озеро выявило … недостаточную очистку этих отходов, что стало большой проблемой», – сказала Лада.

Местные и региональные представители природоохранных органов исследуют причины и потенциальный ущерб озерам, но еще не пришли к каким-либо выводам.

(Репортаж Reuters TV, сценарий Дэйва Шервуда и Илеаны Разуски)

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